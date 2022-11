EEUU: Demócratas estarían a un escaño de controlar el Senado

El senador demócrata y ex astronauta Mark Kelly, es el ganador en Arizona Credito: Getty Images

12-11-22.-El candidato demócrata se impuso en la contienda a senador por Arizona y los progresistas se encuentran ahora a un único escaño de controlar el Senado, según las proyecciones emitidas este sábado (12.11.2022) por los principales medios de Estados Unidos.



Después de tres jornadas de escrutinio, el demócrata Mark Kelly logró, con el 83 % de los votos escrutados, suficiente ventaja frente a su rival republicano, Blake Masters, y ganó así la reelección en este estado clave.



El conservador Masters contaba con el respaldo explícito del expresidente Donald Trump, lo que suma una nueva derrota a los aspirantes apoyados por el polémico exmandatario.



Kelly, un ex astronauta, es el ganador según las proyecciones de la agencia Associated Press y las cadenas televisivas CNN y CBS.



Su victoria eleva el número de senadores demócratas a 49. Todavía están en juego dos escaños: Nevada, donde el recuento sigue en marcha, y Georgia, donde la segunda vuelta está prevista para el 6 de diciembre.



Trump alega otra vez fraude

Si ambos partidos acabaran con 50 escaños cada uno y, por tanto, mantuvieran el statu quo, los demócratas conservarían el control del Senado gracias al voto de la vicepresidenta Kamala Harris.



Masters, el candidato derrotado en Arizona, todavía no ha reconocido su derrota y el viernes por la noche, Trump escribió en su red social que algunas máquinas electorales no habían funcionado en Arizona, y que el resultado era "una estafa y un fraude electoral". "¡Rehagan las elecciones!", instó.



Varios días después de la votación del martes, el control del Congreso sigue siendo incierto. Los republicanos parecían dispuestos a ganar la mayoría en la Cámara de Representantes pero aún les faltaban siete escaños.



*Con información de dw,ap, reuters, afp, efe