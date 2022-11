¿Podría el grupo de los BRICS formalizar una alianza militar?

¿Cuál es el potencial militar de los BRICS? La formación de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica los coloca en una posición destacada en el escenario internacional en materia de defensa, aseguraron varios expertos a Sputnik.



El politólogo y profesor de relaciones internacionales del Ibmec Lier Pires Ferreira destacó que los BRICS están conformados por tres de las cinco principales potencias militares del mundo —Rusia, China y la India, las tres con poderío bélico nuclear—, lo que lo convertiría en "el principal bloque militar" del mundo después de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).



"Desde el punto de vista bélico, estamos hablando quizás del principal bloque militar por las capacidades agregadas. Por supuesto, sacando a la OTAN de este escenario", subrayó el experto.



En su opinión los BRICS no son un "bloque debidamente institucionalizado", lo que dificulta el análisis de su potencial militar. Sin embargo, el profesor valora que el carácter informal del grupo hace que estas cuestiones dependan de la voluntad política de los miembros.



"El grupo de los BRICS no es una alianza militar como la OTAN, como lo fue el Pacto de Varsovia en el pasado. De hecho, la mayor institucionalización de los BRICS se da en el aspecto económico-financiero, con el Banco de los BRICS como iniciativa más ilustrativa", explicó.



Ferreira considera que una mayor institucionalización del BRICS, con la creación de una secretaría general y un consejo de seguridad, podría ser un paso importante en esta dirección.



"El grupo de los BRICS es visto como una dimensión estratégica por los países miembros, y para Brasil y Sudáfrica, muy particularmente —por ser los países más 'débiles', si podemos decirlo así entre comillas, de esta asociación— como la posibilidad de insertarse en la dinámica global resignada en el contexto del siglo XXI y más allá".



Mientras que la profesora Isabela Gama, especialista en teoría de la seguridad y las relaciones internacionales y de los BRICS e investigadora postdoctoral en la Escuela de Mando y Estado Mayor del Ejército, cree que existe un gran potencial de cooperación en materia de defensa, pero es difícil proyectar la creación de una alianza militar similar a la OTAN debido a la resistencia de Brasil y Sudáfrica.



"Es difícil hablar del BRICS en términos de cooperación militar, porque Brasil históricamente no se sitúa mucho en las alianzas militares. No es que la cooperación militar no pueda darse", precisó Gama.



A pesar de ello, la experta señala que "la cooperación en materia de defensa es relevante" y destaca las asociaciones relacionadas con la defensa marítima y las fronteras.



"Es, sí, relevante, pero no creo que Brasil se comprometa en la creación o en un paso más de crear una alianza militar, por ejemplo", concluyó.



El 8 de noviembre, Argelia presentó una solicitud formal para ingresar al grupo de los BRICS. La idea de incorporar nuevos miembros al bloque la había planteado China en mayo pasado. Según Pekín, esto contribuiría a aumentar la influencia y la representatividad del grupo, así como a demostrar su carácter inclusivo y abierto. Después de eso varios países, entre ellos Argentina e Irán, han mostrado su disposición a sumarse a la asociación.



El grupo BRICS es una asociación económico-comercial informal intergubernamental de cinco países en rápido desarrollo, donde se plantea el objetivo de fomentar el diálogo y la cooperación multilateral.

De acuerdo con los datos del Banco Mundial correspondientes a 2019, los países BRICS representan el 42% de la población de nuestro planeta, el 24% del producto interno bruto (PIB) mundial y más del 16% del comercio global.