Fuerzas Armadas de Brasil presentarán "su propia auditoría" de las elecciones este miércoles

08-11-22.-El gobierno de Jair Bolsonaro informó que el Ministerio de Defensa presentará el miércoles su propia auditoría de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, llevadas a cabo el pasado domingo 30 de octubre.



Este resultado de las elecciones fue informado en cuestión de horas, gracias al sistema electrónico que posee el país.



Lula da Silva fue electo por el 50,8% de los votos, algo que generó descontento en Brasil.



Después de varias denuncias de votos faltantes y maniobras oscuras del Tribunal Superior Electoral (TSE), llevaron a que un grupo de investigadores privados, bajo el nombre de “Brazil Was Stolen“, utilizando datos públicos del proceso electoral, redactaran un informe donde demostraron que hubo anomalías en la votación. Reseñó EFE.



El grupo presentó su análisis desde Argentina ya que el presidente del TSE, el izquierdista Alexandre de Moraes, prohibió el cuestionamiento del resultado bajo amenaza de prisión, no denuncia a priori que hubo fraude, pero pide al TSE que investigue y brinde explicaciones sobre estas anomalías.



La respuesta del TSE no fue transparente, y en vez de publicar una respuesta a las preguntas planteadas por el informe, decidió bajar la base de datos pública utilizada por el grupo y re-lanzarla al día siguiente con varias modificaciones a sus entradas.

