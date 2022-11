Meta, la empresa matriz de Facebook, prepara un plan de despidos a gran escala

Credito: Web

La gente fotografía un cartel en el campus de Meta en Menlo Park, California. La compañía perdió 80.000 millones de dólares de valor contable con una caída de las acciones del 24% por los malos resultados.



Meta, la casa matriz de Facebook, prevé despedir a miles de empleados a partir de esta semana, informó la prensa estadounidense el domingo (06.11.2022), cuando varias empresas de tecnología han cesado efectivos en respuesta a la crisis económica.



El diario The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el tema, informó que los despidos podrían afectar a "muchos miles" de empleados de Meta y que el recorte de personal sería anunciado el miércoles.



Al 30 de septiembre, Meta contaba en su plantilla con unos 87.000 empleados en todo el mundo en sus diferentes plataformas, que incluyen los sitios de redes sociales Facebook e Instagram, así como la plataforma de mensajería Whatsapp.



Malos resultados trimestrales

Tras la reciente publicación de decepcionantes resultados trimestrales, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que el personal de la empresa no aumentaría para fines de 2023 y que incluso podría disminuir ligeramente.



El jueves pasado, las empresas de Silicon Valley, Stripe y Lyft, anunciaron despidos a gran escala, mientras que Amazon dijo que congelaría la contratación en sus oficinas corporativas.



Twitter, recientemente comprada por Elon Musk, acaba de cesara casi la mitad de sus 7.500 empleados.



Estas plataformas cuyo modelo de negocios se basa en la publicidad sufren particularmente por los recortes de presupuesto de los anunciantes, afectados por la inflación y el alza de las tasas de interés.



"Ambiente macroeconómico inestable"

El beneficio neto de Meta cayó 4.400 millones de dólares en el tercer trimestre (-52% en un año).



"Afrontamos un ambiente macroeconómico inestable, una competencia mayor, problemas de segmentación de anuncios y costos al alza por nuestras inversiones de largo plazo, pero debo decir que nuestro productos están mejor que lo que sugieren ciertos comentarios", dijo Zuckerberg a finales de octubre tratando de dar un mensaje tranquilizador.



Sin embargo, la acción del grupo californiano cayó un 24,56% al día siguiente en Wall Street. En un año, Meta perdió cerca de 600.000 millones de dólares en capitalización bursátil.



*Con información de Dw,afp, The Wall Street Journal