Twitter comienza a cobrar 8 dólares por la verificación conocida como "Twitter Blue"

Twitter actualizó este sábado su aplicación en la App Store de Apple para empezar a cobrar 8 dólares por la insignia azul de verificación, en la primera gran medida de Elon Musk de cara a los usuarios desde que asumió el control de la plataforma de redes sociales.



En una actualización para los dispositivos iOS de Apple, Twitter anunció que aquellos que "se registren ahora" por 7,99 dólares al mes podrán recibir la insignia junto a sus nombres de usuario, "al igual que las celebridades, empresas y políticos que ya sigues".



Antes de que Musk tomara el mando de la compañía, la cuenta de un usuario era verificada si la plataforma confirmaba que esta estaba activa y "asociada a una persona o marca conocida". Por ahora no está claro cómo la red social planea verificar la identidad del usuario más allá de cobrarle una cuota.



En un tuit, la directora de desarrollo de productos de la compañía con sede en California, Esther Crawford, especificó que el nuevo servicio aún no se había lanzado.



"El New Blue aún no está activado: la carrera hacia nuestro lanzamiento continúa, pero algunas personas pueden vernos haciendo actualizaciones porque estamos probando e impulsando cambios en tiempo real", dijo y agregó: "¡El New Blue llegará pronto!".



Con información de ActualidadRT / Agencias.