Manifestantes en Londres protestan por el alto costo de vida y piden elecciones generales

Activistas protestan en Londres por el coste de la vida Credito: Efe

04-11-22.-Miles de activistas de plataformas como Just Stop The Oil y People's Assembly marcharon este sábado por el centro de Londres bajo una intensa lluvia para protestar por la crisis del coste de la vida y exigir la convocatoria de unas elecciones generales.



Entre los congregados al evento acudieron también integrantes de grupos como Million Mask March, grupos sindicales del país, organizaciones comunitarias y los mencionados Just Stop The Oil y People's Assembly.



Los participantes se manifestaron bajo la lluvia en los alrededores del Parlamento británico, marchando desde Embankment hasta Trafalgar Square, portando pancartas con mensajes como: "El Reino Unido está roto" o "Fuera los Tories".



El acto fue convocado para rechazar, según indicó Ramona McCartney, organizadora nacional de People's Assembly, a medios locales, la "profunda crisis del Gobierno, con un tercer primer ministro en cuestión de meses, decidido por una diminuta élite".



Este grupo quiere hacer presión para que se celebren comicios generales en el país de manera inmediata, que se tomen medidas sobre los bajos salarios y que se revoquen algunas leyes laborales "anti-sindicales".



En la marcha participaron además grupos anti-racismo que exigen la destitución de la ministra de Interior, Suella Braverman.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 351 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)