Trump anuncia que "muy probablemente" se presentará a las elecciones de EEUU en 2024

04-11-22.-El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a encauzar su posible candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. El empresario dijo este jueves en un acto del Partido Republicano que "muy probablemente" volvería a concurrir a los comicios, para conseguir "que el país sea exitoso, seguro y glorioso de nuevo". No es la primera vez que Trump hace pública su intención de volver a la carrera electoral para recuperar la presidencia de los EEUU.



El ultraderechista sigue insistiendo en el "fraude electoral" de 2020, cuando perdió en las urnas contra el actual presidente, Joe Biden. Durante su última intervención ha instado a los votantes del Partido Republicano a permanecer atentos: "Prepárense, es todo lo que les digo, muy pronto". Trump ha asegurado que, de presentarse, confía en salir electo de nuevo.



Lo cierto es que Donald Trump, que actualmente tiene varias investigaciones judiciales abiertas, ya había amenazado anteriormente con volver a postularse como candidato para 2024. Días después de abandonar la Casa Blanca, lanzaba la primera advertencia: "Tal vez decida derrotarlos una tercera vez". Este verano, en una entrevista para The New York Magazine, aseguraba tener ya tomada "su decisión", aunque prefería esperar al "mejor momento" para hacer oficial el anuncio. Miembros de su círculo más cercano ya habían adelantado a diversos medios que las opciones de una tercera candidatura eran muy reales, según informaciones de la CNN.



Es posible que el multimillonario comunique su candidatura después de las midterm -elecciones de medio mandato-, que tendrán lugar el día 8 de noviembre. Antes, tiene pendiente cerrar varios procedimientos judiciales, declarar como testigo por el asalto al Capitolio y poner a disposición de las autoridades una serie de documentos oficiales. Para poder presentarse, Trump tiene que conseguir el apoyo de los republicanos, tarea en la que ya parece estar más que concentrado.

