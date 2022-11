(VIDEO) Cuba denuncia ante la ONU operación política de EEUU en su contra

Cuba denunció hoy ante la Asamblea General de Naciones Unidas la campaña sucia dirigida por el Gobierno y políticos de Estados Unidos con el propósito de subvertir el proceso revolucionario en la isla.



El representante permanente alterno de Cuba, Yuri Gala, denunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas una campaña sucia dirigida por el Gobierno y políticos de Estados Unidos.



Asimismo, afirmó que esa cruzada tiene a la mentira como componente fundamental. Según indica el portal Prensa Latina.



En su intervención ante la plenaria, Gala rechazó la réplica del representante estadounidense tras la votación en ONU del informe presentado por las isla sobre la necesidad de poner fin al bloqueo que le impone la potencia norteña desde hace seis décadas, documento al que 185 países expresaron su respaldo.



"Estados Unidos dice abogar por las libertades individuales en Cuba y no ha revertido las restricciones que perjudican directamente a los emprendedores nacionales en áreas como el desarrollo de software, hostelerías o servicios". indicó.



Si realmente le interesara el bienestar, los derechos humanos y la libre determinación de los cubanos, podría levantar el bloqueo y colaborar con nuestra cooperación internacional, apuntó.



El representante de la nación caribeña comentó, que para justificar su hostilidad, el Gobierno de Estados Unidos tergiversa el tema de las detenciones producidas tras los disturbios del pasado 11 de julio en el país, enfocándose en los menores de edad.



Las autoridades cubanas han brindado suficiente información que corrobora el respeto al debido proceso, dijo, y reafirmó que en Cuba no se aplica, bajo ninguna circunstancia, responsabilidad penal a menores de 16 años de edad.



Las únicas detenciones arbitrarias y confinamientos penitenciarios por largos períodos que se producen en Cuba son las que ejecuta el Gobierno de Estados Unidos en su prisión en la base naval de Guantánamo, dijo.

Finalmente,



Gala reafirmó la voluntad de su país de no permitir que se quebrante la legalidad o se intente subvertir, al servicio de una agenda externa de cambio de régimen, el orden constitucional y el sistema política escogido por los cubanos.

ONU pide por amplia mayoría que cese el embargo de EEUU a Cuba

Por trigésima ocasión, Cuba obtuvo este jueves una victoria moral en la ONU, donde 185 países votaron a favor de que Estados Unidos ponga fin al embargo económico comercial y financiero vigente desde hace 60 años.

Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de esta resolución, que contó con la abstención de Brasil y Ucrania, en la que el gobierno de La Habana pedía, además del fin del embargo, la "igualdad soberana" de los estados, la "no injerencia en sus asuntos internos" y "libertad de comercio y navegación internacionales".

Impuesto en 1962 en plena Guerra Fría por el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy, el bloqueo ha sido recrudecido progresivamente para asfixiar al régimen comunista.

"Tiene el efecto de "una pandemia permanente, de un huracán constante", lamentó el canciller cubano Bruno Rodríguez en la tribuna de la ONU.

Según el ministro, en los primeros 14 meses de la administración demócrata de Joe Biden, los "perjuicios" ocasionados por el bloqueo se elevaron a 6.364 millones de dólares y a 154.217 millones en seis décadas.

"No atribuimos al bloqueo todas las dificultades que enfrenta hoy nuestro país, pero faltaría a la verdad quien niegue sus gravísimos efectos y no reconozca que es la causa principal de las privaciones, carencias y sufrimientos de las familias cubanas", aseguró, tras alertar de que "crea las condiciones que alientan la inmigración ilegal".

Con la notable ausencia de los países desarrollados de la tribuna, pese a que votaron a favor de la resolución, los representantes del Sur no escatimaron adjetivos para tildar el embargo de "injusto", "ilegal", "inaceptable", "criminal", "inhumano", "desproporcionado".

Pese a es la trigésima vez que La Habana consigue una victoria en la ONU, en la práctica no se espera que cambie nada, como ha venido ocurriendo desde 1992, primer año que Cuba presentó una resolución para pedir el fin de las represalias estadounidenses desde que el entonces líder de la revolución, Fidel Castro, declaró el régimen socialista en Cuba, unos meses antes de la crisis de la instalación de misiles nucleares rusos en Bahía de Cochinos.

Con información de Prensa Latina / Agencias.