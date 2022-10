(VIDEOS) Colombia: Por las intensas lluvias Petro anuncia que declarará "desastre natural"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes que decretará la medida de "desastre natural" a partir del próximo lunes, para atender la situación de emergencia nacional debido a los daños causados por la temporada de lluvias.



"El lunes, en el Consejo Nacional de Riesgo, se declara desastre natural en Colombia. La declaratoria de desastre nos va a permitir mover recursos que se presupuestaron por el anterior gobierno y que son presupuesto de este año", dijo el mandatario durante una actividad pública en la localidad de Bosconia, en el departamento del Cesar, al norte del país.



Petro explicó que con este decreto, su gobierno podrá mover los recursos que se necesitan, "de partidas que no se están ejecutando", para atender a la población que se encuentra en "crisis por las inundaciones" y en "crisis por el hambre".





"Allí donde hayan partidas (...) en algún ministerio, en alguna entidad, para cualquier objetivo diferente a este, pero que ya no se ve que se va a ejecutar, vamos a sumar todo eso. Serán varios millones de pesos", agregó.El mandatario dijo que la idea es abordar de forma inmediata las regiones más afectadas por inundaciones, deslizamientos de tierras, daños de carreteras, cultivos, viviendas, entre otros, que requieren atención prioritaria."En el Fondo de Adaptación y en la Unidad de Gestión de Riesgo tendremos entonces una mayor capacidad financiera, gracias a declarar la situación de desastre en Colombia y se gastará fundamentalmente en lo inmediato, dependiendo de las regiones, que son diferentes unas de otras", comentó.Además, precisó que en algunas provincias del país el Gobierno tendrá que reubicar a las personas de zonas de peligro a otros lugares. "Si es rural, en haciendas donde se pueda incluso comenzar una reforma agraria, si es urbana, pues ojalá construyendo unos hábitats donde la gente pueda vivir mejor ya, sin quebrar las bases de su propia economía", dijo.Una de las pretensiones del mandatario es vincular a las acciones comunales para que instalen ollas comunitarias en los barrios afectados por la emergencia y, de esa manera, se garanticen las tres comidas diarias de los damnificados. “En esta contratación no se va a exigir facturación electrónica, eso ha hecho que el pequeño campesino no pueda acceder a un contrato con el Estado”, puntualizó el presidente.El mandatario recalcó que la industria militar dejará de producir armas, destinadas a civiles, para centrarse en la construcción de puentes para las comunidades afectadas.“Estamos en el momento más crítico de la temporada de lluvias en el 2022. Tenemos un total de 273 municipios con declaratoria de calamidad pública, lo mismo sucede en 26 de los 32 departamentos”, señaló Jaime Pavas, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).El mandatario aseguró que el próximo lunes entregará más detalles de cómo financiaría el programa de atención a los damnificados y a qué atenciones, específicamente, destinaría los recursos.Con información de ActualidadRT / Diario El Colombiano.