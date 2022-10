Denuncian que Chile niega entrada a docente vasco que participaría en Congreso por la Democracia Comunal

Saúl Curto

29 de octubre de 2022.- El pasado 21 de octubre, el Estado chileno le prohibió la entrada a territorio chileno a Saúl Curto López, arguyendo motivos de seguridad nacional.



Saul es Investigador y docente de la Universidad del País Vasco, miembro de varios movimientos sociales, del grupo de investigación Parte Hartuz (UPV-EHU) y miembro de la Red NosOtr@s, red internacional de teoría crítica. Viajaba a Santiago de Chile para participar en dos espacios académicos y de intercambio de saberes: el II Congreso Internacional sobre Democracia Comunal (previsto para el 20 al 23 de octubre) y organizado por la Fundación Miguel Enríquez; y el Encuentro Sentipensando las autonomías -Horizontes emancipatorios desde los territorios (previsto para el 25 y el 26 de octubre), organizado por, académicos de la Universidad de Concepción y la Universidad de Bío Bío.



Saúl Curto no tiene ninguna causa pendiente abierta actualmente con ninguna Institución judicial. Su entrada a Chile estaba relacionada con la realización de actividades académicas, de intercambio y de difusión de ideas, e incluía la presentación de libros, la cooperación en acciones y proyectos de investigación y la consolidación de relaciones académicas con universidades, organizaciones de la sociedad civil.



Saúl se encuentra actualmente en Buenos Aires, Argentina a la espera de poder acceder a territorio Chileno. En este caso el Estado aplicó criterios restrictivos, discrecionales y conservadores contra el docente e investigador de la UPV-EHU cuya condición migratoria cumplía con los requisitos legales y administrativos de manera correcta. Resulta al menos paradójico que la misma persona pueda considerarse una amenaza a la seguridad nacional del lado oeste la cordillera de Los Andes, y pueda entrar sin problemas en Argentina, del lado este de la misma cordillera.



Las organizaciones, grupos y personas abajo firmantes, mediante este comunicado, queremos denunciar la posición excesivamente restrictiva y limitante del Estado chileno que ha prohibido la entrada a territorio chileno de Saúl Curto, impidiéndole así el trabajo de investigación, de cooperación académica y científica y de difusión libre de ideas. Asimismo, solicitamos a las autoridades migratorias en Chile que levanten la prohibición de ingreso al país para que se reincorpore a su plan de actividades de investigación.



25 de octubre de 2022, Chile



Firman:



Grupos o colectivos:



Red Internacional por la Democracia Comunal



Red NosOtr( )s, Red Internacional de teoría crítica.



Fundación Miguel Enríquez, Chile.



Grupo de Investigación Parte Hartuz, Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea.



Colectivo de Investigación El llano en llamas, Universidad nacional de Córdoba y Universidad católica de Córdoba, Argentina.



Organización Liberación, Chile.



Oinharri Eskola – Esculea popular Oinharri, País Vasco.



Resumen Latioamericano.



Centro Cultural Víctor Jara, Boca Sur, Chile



Colectiva Feminista Marcia Miranda, Lota, Chile



Cooperativa La Cucha, Chile



Movimiento Solidario Vida Digna, Santiago, Chile



Escuela Comunitaria La Bandera, Santiago, Chile



Escuela Cooperativa de Permacultura, Santiago, Chile



Supermercado Cooperativo La Kolmena, Santiago, Chile -Coordinadora Chorera, Talcahuano, Chile



Vocalia Derechos Humanos, Solidaridad y Conflictos Sociales de la Federación de Estudiantes Universidad de Concepción, Chile



Colectiva Feminista (En)



Candil-Ando, Maule.



Coordinadora Maule Sur.



La Campanazo.



Casa Mantis, Concepción.



Cooperativa La Distri, Santiago, Chile



Café literario Inés Ollero virtual y gru de amigos cantores y poetas insurgentes, Argentina.



Fundación Pakito Arriaran, Venezuela.





Personas:



Raúl Zibechi, comunicador uruguayo.



Candela de la Vega, Investigadora Conicet, Argentina.



Slavoj Zizek, Director Internacional Instituto Birkbeck Humanidades, Universidad Londres.



Cira Pascual Marquina, Universidad Bolivariana de Venezuela.



Roberto Perdía, Gremial de Agobados y Abogados de Argentina.



Faruk Doru, Responsable de la diplomacia kurda en España.



Eliana Wassermann, actriz, Argentina.



Iván Miró, Cooperativista de la Citat Invisible, Països Catalans.



Onintza Odriozola, Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea.



Norman Briski, actor, dramaturgo. Argentina.



Katia Valenzuela F., académica Universidad de Concepción, Chile



Iñaki Barcena, Catedrático de Ciencias Políticas, UPV-EHU, País Vasco.



Fany Lobos Castro, Docente de la Universidad del Bío Bío.



Alberto Toscano, University of London



Jorge Falcone, documentalista, Argentina.



Alexander Panez Pinto, académico Universidad del Biobío, Chile.



Maria Jesús Rivera, Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea.



Carlos Arnárez, Periodista, Argentina.



Camila Ruz Espinoza, Francia



Angélica Montes, Instituto Católico de París, Francia.



Pamela Soto García, Pontífica Universidad Católica de Valparaíso



Obed Frausto, Ball State University, Indiana, EEUU.



Senda Sferco, Investigadora (Conicet-Argentina).



Patricio Landaeta Mardones, Centro de Estudios Avanzados, Francia.



Jordi Riba, Universidad Autónoma de Barcelona.



Xabier Insausti, Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea.



Ricardo Espinoza Lolas, Catedrático de Historia de la Filosofía, P.U.C de Valparaíso.



Ana de la Calle Fernández, Consejo de Redacción revista Anagaú.



Jule Goikoetxea, Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea.



Timothy Appelton, Universidad Camilo José Cela, España.



Sebastián León, Université de Reims Chanpagne-Ardenne, Francia.



Iker Iraola Arretxe, Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea.



Nicolás Rojas, Red Intempestiva



Paolo Ponzio, Universitá di Bari, Italia.



Mikel Varela Pequeño, Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea.



Patrice Vermeren, Profesor emérito de la Universidad Paris 8, Francia.



Francesca R. Recchia Luciani, Universitá di Bari, Italia.



Maite Arraiza Zabalegi, Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea.



Savino Carbone, Filmaket y documentalista, Italia.



Fabiana Pellegrini, Itialia



Izaro Gorostidi, Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea.



Tommaso Sgarro, Universitá di Bari, Italia.



Luis Miguel Uharte Pozas, Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea.



Juan Carlos Fernández Naveiro, Catedrático de Filosofía, Lugo, España.



Maddalen Epelde, Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea.



Jelson Roberto de Oliveira, Pontífica Universidade Católica do Paraná.



Cesar Candioto, Professor do PUCPR, Brasil.



Jon Azkune, Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea.



Francisco Veradi Bocca, Pontífica Universidade Católica do Paraná, Brasil.



Zesar Martinez, Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea.



Unai Vazquez, Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea.



Julen Zabalo, Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea.