(VIDEO) Economista Jeffrey Sachs advierte que EEUU tiene al mundo cerca de una guerra nuclear

Jeffrey Sachs, economista y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, es reconocido por su posición de cuestionamiento a la hegemonía de Occidente. Recientemente publicó un artículo intitulado



La falsa narrativa de Occidente Sobre Rusia y China. En él advierte que «el mundo está al borde de una catástrofe nuclear, en gran parte debido a que los líderes políticos de Occidente no han sido transparentes en cuanto a las causas de la escalada de los conflictos mundiales».



«La implacable narrativa occidental de que Occidente es noble mientras que Rusia y China son malvados es una postura simplista y extraordinariamente peligrosa«, agrega Sachs.



En sintonía con su artículo declaró hace poco en una entrevista televisiva. Aseguró que los responsables de lo anterior es «un grupo muy estrecho y no tiene casi nada que ver con el pueblo estadounidense». No obstante, «nadie se ha preguntado nada al respecto, ni se ha informado nada al respecto. Nadie habla nada al respecto. Y, sin embargo, aquí estamos cerca del borde de la guerra nuclear. Sí, estamos cerca del borde de la guerra nuclear. Eso es cierto», agregó el también residente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU



«En mi opinión estamos en un enfoque muy equivocado. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Llegamos aquí porque Estados Unidos no puede mantener su maldita nariz fuera del patio trasero de nadie. Y seguimos presionando por la ampliación de la OTAN», comentó seguidamente.



Sachs además pone el acento en que conoce bien y con mucha proximidad lo que cuestiona. «Yo estaba allí hace 32 años. Fui asesor de Gorbachov y asesor de Yeltsin y Kravchuk, el primer presidente de Ucrania independiente. Y yo ya era un asesor, justo después del evento de 2014, así que vi esto muy de cerca durante 32 años y creo que EEUU es el provocador. Esto no pinta bien en los medios de comunicación de EEUU, de hecho no pinta en absoluto y continuamos la expansión de la OTAN. No quieren tener ningún debate en absoluto».



Por último, asegura que las declaraciones de George W. Bush de 2008 cuando dijo: «Ahora vamos a ir a Ucrania y a Georgia», fue «lo más provocador que pudimos haber hecho».



País más violento



El pasado 28 de septiembre Sachs se pronunció, aunque en medio de interrupciones, en el Foro Democracia de Atenas. En el encuentro denunció «el país más violento del mundo en el siglo 19, por mucho fue Gran Bretaña. El país más violento desde 1950 es Estados Unidos».



Estados Unidos es «una sociedad racista jerárquica semidemocrática donde dominan los blancos. Tiene como objetivo preservar el privilegio de las élites, y se fundó como un país genocida esclavista», sostuvo.



Además, añadió que «el mayor error del presidente Joe Biden fue decir ‘la mayor lucha del mundo es entre democracias y autocracias. La verdadera lucha del mundo es vivir juntos y superar nuestras crisis comunes».