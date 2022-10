(VIDEO) EEUU: Otro tiroteo en una escuela secundaria esta vez se produjo en el Estado de Misuri

Un nuevo tiroteo en una escuela, esta vez fue la secundaria de Saint Louis, Missouri, que dejó el lunes al menos tres muertos, entre ellos el agresor, informó el jefe policial Michael Sack. En una conferencia de prensa, Sack dijo que los tres muertos eran una mujer adulta, una menor y el agresor.



El tiroteo se reportó después de las 9 de la mañana en la escuela secundaria de Artes Visuales y Escénicas, que provocó que cientos de estudiantes, profesores y miembros del personal abandonaran el inmueble, muchos de ellos corriendo. La escuela fue inmediatamente rodeada por decenas de patrullas.



De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Michael Sack, comisionado de la policía local, entre quienes perdieron la vida había una mujer, una adolescente y el tirador, “descrito como un hombre joven de unos 20 años de edad”, los nombres de las víctimas no fueron dados a conocer.



Relató Sack que el fatal incidente se produjo un poco después de las 09H00, hora local, en la escuela de artes visuales y escénicas, cuando las autoridades recibieron la noticia sobre la presencia de un tirador con un arma de alto poder.



Las autoridades no han revelado la conexión del tirador con la escuela o el motivo del tiroteo. La policía pidió al público que se mantuviera alejado del área, mientras efectivos del Buró Federal de Investigaciones y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos están realizando pesquisas de rigor».



El FBI dijo en un comunicado que ya no había una “amenaza inmediata” en la escuela. La Policía y los canales de televisión en el sitio informaron que entre los seis heridos había una persona que sufrió un paro cardíaco, y que los demás sufrieron heridas de bala o de metralla. La señal KTVI reportó que el agresor estaba entre los heridos. No se dieron a conocer más detalles sobre los lesionados.



Una estudiante, Taniya Gholston de 16 años de edad, dijo al St. Louis Post-Dispatch que estaba en un aula cuando el agresor entró. “Todo lo que escuché fueron dos disparos y entró con un arma”, comentó Gholston. “Trataba de correr pero no podía. Hicimos contacto visual, pero logré salir porque su pistola se atascó. Pero vimos sangre en el piso”, añadió.



Otra estudiante, Nylah Jones, de noveno grado, dijo al Post-Dispatch que estaba en la clase de matemáticas cuando el agresor disparó al aula desde el pasillo. El tirador no pudo entrar en el aula y golpeó la puerta mientras los estudiantes se amontonaban en una esquina, aseguró.



Algunos representantes de las escuelas públicas de Saint Louis indicaron que el suceso se produjo en el instituto Central Visual and Performing Arts y que el presunto autor fue interceptado «rápidamente» por la policía dentro del recinto.



David Williams, un maestro de matemáticas en la escuela, dijo que el director de la escuela habló por el altavoz y dijo la frase clave que indica que hay un tirador en la escuela en el edificio, según reconstruyó el medio local St. Louis Post-Dispatch. Williams aseguró haber escuchado múltiples disparos fuera de su salón de clases Después oyó a un hombre decir: “Todos van a morir”.



La policía no ha dicho cuántos disparos en total se realizaron dentro de la escuela, mientras que señalaron que el tiroteo duró sólo unos minutos.



Los informes de televisión dijeron que los oficiales entraron en la zona con armas de fuego poco después de las 9. Se colocó cinta de crimen alrededor de la escuela y algunos padres llegaron a recoger a los niños y comprobar si estaban a salvo. El distrito tuiteó que los estudiantes podrían ser recogidos en otro edificio de la escuela o una tienda de comestibles cercana.



Antecedentes



Los tiroteos, en especial en los establecimientos escolares, son un flagelo en Estados Unidos. En mayo, un adolescente mató a 19 estudiantes y dos docentes en una escuela primaria de la localidad de Uvalde, en Texas.



El último lunes, Ethan Crumbley -un adolescente estadounidense que el año pasado mató a cuatro estudiantes en su escuela secundaria de Michigan con un arma que le regalaron sus padres- se declaró culpable.



Crumbley reconoció que llevó una pistola Sig Sauer con 50 balas al centro de enseñanza secundaria al norte de Detroit, sacó el arma de la mochila y abrió fuego contra sus compañeros. Cuatro alumnos de entre 14 y 17 años murieron y otros seis estudiantes y un profesor resultaron heridos.



Crumbley está acusado de asesinato y terrorismo.



Durante la comparecencia de media hora ante el tribunal, el adolescente dijo que le dio a su padre el dinero para comprar el arma utilizada en el tiroteo.



Sus padres, James y Jennifer Crumbley, están acusados de homicidio involuntario por haber proporcionado el arma a su hijo y por haber ignorado los indicios que apuntaban a que podía pasar a la acción.



James Crumbley supuestamente compró el arma para su hijo y su esposa llevó al joven a un campo de tiro solo unos días antes del ataque.





Con información de agencias.