Reino Unido: Rishi Sunak se convierte en el favorito en la carrera a primer ministro

Rishi Sunak

24 de octubre de 2022.- El ex canciller de Hacienda británico Rishi Sunak se erige actualmente como el favorito en la carrera para convertirse en el próximo líder del Partido Conservador y nuevo primer ministro de Reino Unido al contar con el apoyo de 185 parlamentarios conservadores, después de que el ex primer ministro Boris Johnson anunciara que no se postulará al cargo, reportan medios locales.



Johnson declaró que comprometerá su apoyo "a quien tenga éxito". El exmandatario agregó que pese a que tiene "mucho que ofrecer", teme que "simplemente no sea el momento adecuado" para presentar su candidatura.



Según las estimaciones de Financial Times, Johnson consiguió poco más de 50 partidarios que le declararon su apoyo públicamente, a pesar de que el político indicó previamente que contaba con el respaldo de más de 100 diputados conservadores. "Johnson y su equipo se dieron cuenta de que sus esfuerzos por volver a la política se estaban estancando", escribe el periódico.