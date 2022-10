(VIDEO) "Cuando EE.UU. y la OTAN mataban a civiles y niños, ¿no era terrorismo?"

Mick Wallace, eurodiputado por Irlanda.

En la sesión plenaria del Parlamento europeo del 18 de octubre, el eurodiputado irlandés Mick Wallace se opuso a la política de doble rasero, señalando que los países occidentales que acusan a Rusia por su operativo militar en Ucrania mataron a miles de civiles en varios conflictos.



"Cuando Rusia lanza bombas sobre áreas urbanizadas en Ucrania, no tengo dudas de que la gente debajo de las bombas está aterrorizada. Es una forma de terrorismo". Sin embargo, "cuando EE.UU. y la OTAN bombardearon Afganistán durante 20 años y mataron a varios cientos de miles y desplazaron a millones, estaban aterrorizando" a la gente, "¿fue terrorismo?", se preguntó Wallace, al agregar que un estudio de la Organización de las Naciones Unidas mostró que el 45% de los asesinados en esos bombardeos fueron niños. O "cuando EE.UU. mató a más de un millón de civiles en Irak, ¿no fue terrorismo?", cuestionó.







Continuando su discurso, proclamó que "cuando Israel aterroriza al pueblo palestino todos los días, ¿es terrorismo? Cuando Francia, el Reino Unido y otros arman a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para cometer genocidio en Yemen, donde la ONU afirmó que más de 400.000 han muerto y 16 millones padecen hambre […] ¿eso no es terrorismo?".



Wallace concluyó haciendo a sus homólogos una pregunta final: "¿Cuándo van a despertar y empezar a vivir en el mundo real?".



El diputado publicó el video de su discurso en Twitter, lo que provocó debates en la red social sobre por qué EE.UU., la OTAN y la UE tienen derecho a invadir países, mientras las acciones de Rusia fueron condenadas internacionalmente. Algunos usuarios le agradecieron Wallace sus palabras: "¡Eres tan valiente! ¡Gracias por decir la verdad!", otros se mostraron de acuerdo con él, subrayando que "el terrorismo está permitido para EE.UU. y UE". Sin embargo, algunos lo acusaron de adoptar una postura prorrusa.



Wallace no fue el único europarlamentario que criticó la política europea esta semana. La eurodiputada irlandesa Clare Daly afirmó que si Europa "quiere comenzar a nombrar Estados patrocinadores del terrorismo" debería empezar por los de Occidente.

