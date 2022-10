Actor John Malkovich cree que Assange no tendrá juicio justo en EEUU

El actor norteamericano John Malkovich Credito: Prensa Latina

21 de octubre de 2022.- El actor norteamericano John Malcovich recomendó hoy al Reino Unido reconsiderar su decisión de extraditar a Julian Assange a Estados Unidos, por considerar que el fundador de WikiLeaks no tendrá un juicio justo en ese país.



En el caso de Julian Assange, tengo la esperanza de que el gobierno británico reconsidere su posición de extraditarlo a Estados Unidos, porque estoy convencido de que no tendrá un juicio justo, afirmó Malkovich en un video divulgado en Twitter por el portal WikiLeaks.



El periodista australiano está encerrado en una cárcel de máxima seguridad británica desde su arresto en la embajada de Ecuador en Londres en abril de 2019, a la espera de que la justicia británica se pronuncie sobre la apelación presentada por sus abogados contra la orden de extradición cursada en julio pasado por la entonces ministra del Interior, Priti Patel.



De ser extraditado a Estados Unidos, que busca enjuiciarlo por exponer en WikiLeaks crímenes cometidos por militares norteamericanos en Iraq y Afganistán y otros secretos de la diplomacia de Washington, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel, a partir de los 17 cargos relacionados con supuestas violaciones de la ley de espionaje que se le imputan.



Al respecto, Malkovich consideró que si “nuestros gobiernos” fueran más honestos y se abstuvieron de realizar ese tipo de actividades, no sería necesario que personas como el ciberactivista australiano tuvieran que denunciarlos.



Obviamente, todos sabemos que no ocurre así, y para mí es crucial conocer lo que se hace en mi nombre, y es por ello que exhorto al gobierno británico a reconsiderar su extradición, agregó el ganador de dos Oscar y tres Globos de Oro, entre otros premios obtenidos a lo largo de su exitosa carrera.