Inflación récord en Alemania genera estantes de supermercados vacíos

Estantes vacíos en supermercados de Alemania

21 de octubre de 2022.- Los supermercados de Alemania comenzaron a prescindir de productos de marcas alimentarias, ante la fuerte alza inflacionaria que se registra en el país, y que ha generado que los ciudadanos dejen de comprar algunos productos.



«Queridos clientes: lamentamos informarles que actualmente no podemos ofrecer todos los productos de nuestro proveedor Mars», indica una nota en un pasillo precariamente abastecido de un supermercado Edeka en Berlín, cita AFP, tras un recorrido a diferentes instalaciones del país.



No obstante, los argumentos son contradictorios. Mientras que las multinacionales de alimentos aseguran que los costes de fabricación se dispararon por el conflicto en Ucrania; los supermercados aseguran que algunos incrementos son exagerados.



Y es que, los incrementos de algunas marcas internacionales pueden llegar hasta el 30%, pese a que Alemania llegó a una inflación histórica de 10%.



«Muchas marcas internacionales intentan sacar ventaja de la inflación para cobrar precios excesivos y aumentar sus beneficios», dijo un portavoz de Edeka a la AFP, quien afirmó que las demandas de Mars eran «injustificadas».



La situación de Edeka se repite en Rewe. Ambas, son dos de la mayores cadenas de distribución en Alemania.



Ambas cadenas dejaron de recibir productos de grandes multinacionales como Mars – conocido por las barras de chocolate Snicker –, así como otros productos no tan “frívolos” como paquetes de arroz, que eran producidos por Ben’s Original, o la comida para gatos de la marca Whiskas.



No obstante, consultado por AFP; el experto del sector de la distribución, Thomas Roeb; señaló que, este desabastecimiento, también se debe a los grandes conflictos que se puede tener entre las marcas y los supermercados.



«Pero esta vez ha sido un poco menos discreto, porque Edeka y Rewe están afectados al mismo tiempo», dice Roeb a la AFP.



Por ejemplo, detalló; Edeka era dominado por comida para animales; no obstante; en estos momentos, no se encuentran; mientras que en Rewe, el estante de arroz está medio vacío.



Los cereales también comenzaron a escasear, especialmente, en marcas con multinacionales estadounidenses.

Alemania apuesta por las «marcas blancas»



Por la situación de la escasez, los habitantes de Alemania comenzaron a buscar productos similares que, además, son mucho más económicos que los presentados por las grandes marcas.



«Falta comida, bebidas, incluso productos de higiene», dice Leana Kring, de 24 años, frente a un supermercado en el bulevar Karl-Marx-Allee de Berlín, a AFP.



No obstante, en medio de la escasez, algunas cadenas locales comenzaron a promover sus productos, las cuales son un poco más económicos que las multinacionales, lo que generó un incremento de facturación a las conocidas “marcas blancas”, en un 34,6%.



A esta escasez, se le suma la amenaza de la recesión económica del motor del crecimiento europeo; y la fuerte crisis energética que se registra en el país – y en el continente, producto de las fuertes sanciones contra Rusia, promovidas – principalmente – por la Unión Europea.