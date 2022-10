(AUDIO) Berlusconi dice que intercambió con Putin, vodka, vino y "cartas muy lindas"

20-10-22.-El ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi, quien mantiene una larga amistad con Vladimir Putin, fue grabado alardeando de que recientemente había reanudado su relación con el presidente ruso, con quien intercambió regalos de vodka y vino, y cartas “lindas”.La agencia noticiosa italiana LaPresse publicó lo que dijo que era un audio de Berlusconi, de 86 años, a legisladores de su partido de centroderecha Forza Italia durante una reunión esta semana en la Cámara de Diputados.“He reconectado con el presidente Putin... un poco mucho”, dijo Berlusconi según se escucha en la grabación. “Me envió 20 botellas de vodka y una carta realmente linda. Yo respondí con 20 botellas de Lambrusco (un vino rosado espumoso) y una carta igualmente linda”. La ocasión fue el 86to cumpleaños de Berlusconi el pasado 29 de septiembre, indicó LaPresse, cuatro días después de que la derecha obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones generales italianas.Las declaraciones coparon las portadas de los diarios mientras la coalición conservadora de Italia, liderada por Giorgia Meloni, quien ha respaldado claramente a Ucrania en la guerra rusa, se está repartiendo los ministerios antes de las consultas formales que se celebrarán esta semana para concretar un nuevo gobierno. Forza Italia, que es el socio minoritario, aspira al Ministerio de Exteriores, entre otros.Hermanos de Italia, el partido de Meloni, que tiene sus raíces en un movimiento neofascista, no respondió públicamente. Pero el opositor Enrico Letta, del Partido Democrático y quien ha advertido que la coalición representa una amenaza para la democracia, sí lo hizo. En un tuit, recordó que el otro integrante de la alianza, la formación de derechas Liga, ha cuestionado las sanciones de la Unión Europea a Rusia por su impacto en la economía italiana.“¿Quién está haciendo daño a Italia en el extranjero?¿La oposición que hace oposición? ¿El presidente de la Cámara (baja) que deslegitima las sanciones de la UE contra Rusia? ¿Berlusconi que reconecta con el invasor de Ucrania?”, escribió Letta.Renew Europe, que aglutina a diputados de centro y liberales y es el tercer mayor grupo en el Parlamento Europeo, instó al Partido Popular Europeo, al que pertenece Forza Italia, a condenar las declaraciones.“El PPE dice que Putin es una amenaza para Occidente y debe ser derrotado. Es hora de que sus amigos en la UE dejen de hacer campaña”, tuiteó el grupo.En el audio, Berlusconi pareció defender también la posición de Moscú en la guerra, transmitiendo a sus parlamentarios que los funcionarios rusos han dicho repetidamente que Occidente está en guerra con Rusia “porque le estamos dando armas y financiación a Ucrania”.No es la primera vez que Berlusconi parece salir en defensa de Putin. Al final de la campaña electoral, pareció justificar la invasión del Kremlin señalando que Putin se vio obligado a ello por los separatistas prorrusos en la región del Donbás, en el este de Ucrania.“Se suponía que las tropas iban a entrar, llegarían a Kiev en una semana, reemplazarían el gobierno de Zelenskyy con gente decente y se irían”, dijo Berlusconi al conductor de su programa nocturno de entrevistas favorito el 22 de septiembre. Más tarde se retractó y señaló que sus palabras se habían “simplificado demasiado”.La oficina de Berlusconi trató de igual forma de negar sus declaraciones en la cinta sobre el vodka de su cumpleaños. En un comunicado el martes, su equipo insistió en que no había reanudado su relación con Putin y que “contó una vieja historia a los legisladores sobre un episodio que ocurrió hace años”.Horas más tarde, tras la publicación de la cinta, Forza Italia trató de distanciarse de los comentarios.“La posición de Forza Italia y del presidente Silvio Berlusconi con respeto al conflicto ucraniano y a las responsabilidades rusas es conocida por todos y está en línea con la posición de Europa y de Estados Unidos, reafirmada en varias ocasiones en público”, indicó la formación en un comunicado. “No hay margen a la ambigüedad, ni lo ha habido”.Berlusconi tiene una larga historia de amistad con Putin: recibió al mandatario ruso en su villa en Cerdeña e incluso viajó a Crimea con él en 2014 liego de que el Kremlin se anexionó la península de Ucrania.Es probable que las últimas declaraciones de Berlusconi compliquen su relación con Meloni, que se espera que se convierta en la próxima primera ministra. Las credenciales de ultraderecha de Meloni y sus antiguas opiniones euroescépticas han llamado la atención en algunas capital europeas, pero ha respaldado incondicionalmente a la OTAN y a Ucrania en el conflicto.Las relaciones entre los dos políticos ya se tensaron por la insistencia de Berlusconi en colocar a uno de sus leales en el gobierno de Meloni y por la negativa de Forza Italia a votar por su candidato a presidente del Senado.