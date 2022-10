Ministra del Interior británica renuncia y lanza duras críticas a Truss

Suella Braverman Credito: Archivo

20 de octubre de 2022.- Suella Braverman informa de su renuncia al cargo de ministra del Interior del Reino Unido por “cometer un error” y expresa preocupación por el futuro del país.



En una carta publicada en su cuenta de Twitter @SuellaBraverman, la ya exministra del Interior ha explicado que consideró correcto renunciar, debido a que cometió un error al enviar un documento oficial desde su correo personal a un parlamentario para pedirle que apoye las políticas que estaba promoviendo en materia de migración.



“Usé mi correo personal para transmitir un documento oficial con otro diputado y sé que he cometido un error por saltarme protocolos de seguridad [...] lo adecuado es que me vaya”, ha escrito Braverman.



Asimismo, ha criticado el manejo de la primera ministra, la conservadora Liz Truss, quien se enfrenta a una crisis política por su gestión, a pesar de que solo lleva casi 46 días en el cargo.



En concreto, ha expresado “preocupación” por el rumbo del Gobierno de Truss que está pasando por un momento “tumultuoso” y ha mencionado el incumplimiento de promesas claves que se hicieron a los votantes, como reducir la cifra de migraciones y detener la migración ilegal, expresó en su carta.



Braveman es la segunda diputada que ha abandonado el gabinete británico. El pasado 14 de octubre, Truss despidió al ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, en un intento de apaciguar a sus críticos, luego del caos financiero generado por su controvertido plan fiscal.



Según el informe de la agencia británica BBC, Gran Shapps, quien era ministro de Transporte del Gobierno de Truss al inicio de su mandato, será presentado como el nuevo ministro del Interior.



La diputada laborista Yvette Cooper, quien se desempeña como ministra del Interior en el gabinete, ha dicho que la renuncia de Braverman demuestra que el Gobierno conservador se está desintegrando y ha destacado que lo que se necesita es un cambio de Gobierno, no de ministros.