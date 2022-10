(VIDEO) Canciller cubano Bruno Rodríguez: "Más de $15 millones diarios pierde Cuba por el bloqueo de EEUU"

Aproximadamente 15 millones de dólares diarios pierde Cuba, debido al bloqueo que mantiene Estados Unidos (EE.UU.) sobre la isla, denunció este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.



Solo en los primeros 14 meses del gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden – detalló Rodríguez -; se alcanzó una cifra récord de 6.364 millones de dólares en pérdidas para la isla.



«Durante los 14 primeros meses del gobierno de Biden los perjuicios ocasionados por el bloqueo ascienden a la cifra de 6 mil 364 millones de dólares, también récord histórico. Esto significa más de 454 millones de dólares mensuales y más de 15 millones de dólares diarios, en daños y perjuicios», expresó Rodríguez.



De igual forma, recalcó que, en 60 años – fecha en la que se impuso el bloqueo contra Cuba -, la isla perdió 154.217.000.000 de dólares.



«En seis décadas, a precios corrientes, los daños acumulados suman 154 mil 217 millones de dólares. Cifra exorbitante para una economía pequeña, sin grandes recursos naturales, insular, subdesarrollada, como la cubana. Pero al valor del oro, es decir a la onza de oro, tomando en cuenta las depreciaciones, los perjuicios acumulados alcanzan la cifra enorme de 1 billón 391 mil 111 millones de dólares», recalcó en su discurso, publicado en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.



«Es decir, un millón de millones más 391 mil millones de dólares. Imaginen ustedes, imagine nuestro pueblo, lo que habría podido hacer Cuba disponiendo de esos recursos. Cómo sería Cuba hoy si el país habría dispuesto de esos recursos», añadió.



Cabe recordar que, en los primeros días del mes de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), debatirá una nueva resolución para poner fin al bloqueo que tiene EE.UU. contra Cuba.



La primera de estas resoluciones fue presentada hace 30 años y, desde entonces, cada año ha sido aprobada por abrumadora mayoría de los países miembros de la organización; no obstante; se mantiene la medida contra la isla.



Ante este hecho, Rodríguez enfatizó que «hoy la política del presidente Joseph Biden contra Cuba es lamentable e inercialmente la misma política republicana. No se han introducido cambios en esa política».



No obstante, expresó que Cuba avanza en materia productiva en diversas áreas pese al bloqueo económico.



«Cuba cambia todos los días, y seguirá cambiando. Cuba se renueva todo el tiempo. Lo que no cambia, lo que no se renueva, lo que está anclado en el pasado, es la política de bloqueo. Superamos la Covid con nuestras propias vacunas. A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos, en el pico de la pandemia, aplicó exenciones, es decir, aplicó a decenas de países bajo medidas coercitivas o unilaterales, que estas fueran condonadas, flexibilizadas temporalmente, por razones humanitarias. Y se permitió a esos países bajo regímenes de sanciones, adquirir vacunas, adquirir oxígeno medicinal, adquirir ventiladores pulmonares», puntualizó.





