(VIDEOS) Colombia: "Están arruinando a todas las economías del mundo", contundente Gustavo Petro contra EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este miércoles a EE.UU. de arruinar a "todas las economías del mundo", al tomar medidas para protegerse a sí mismos de una eventual crisis, sin importar lo que ocurra con los demás países.



"Los EE.UU. prácticamente están arruinando a todas las economías del mundo", señaló Petro en un discurso público desde la localidad de Urabá, al noroccidente del Departamento de Antioquia.







"En EE.UU. se toman decisiones para protegerse ellos solos, a veces sin pensar en lo que va a ocurrir. A través de sus medidas, se está vaciando la economía de las naciones latinoamericanas, se está saqueando Latinoamérica, nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano", agregó.



El mandatario colombiano también criticó las políticas antimigratorias de EE.UU. y argumentó que si Washington quisiera "frenar" el éxodo de personas que intentar entrar a ese país, lo primero que tendrían que hacer es ayudar a que haya prosperidad en Latinoamérica.





"Ese país que no nos quiere, tendría que entender que para frenar ese éxodo que por aquí pasa, hay que lograr más prosperidad en nuestras naciones", señaló Petro, quien recordó que mientras hay una "marejada de gente" tratando de llegar a EE.UU., desde Washington se han dedicado a poner "ametralladoras, cárceles y muros para que no entren".Petro también indicó que, a su parecer, el llamado 'sueño americano' ha fracasado y que el verdadero sueño que deberían seguir los miles de latinoamericanos que intentan cruzar la frontera hacia EE.UU. debe ser el de "construir la prosperidad" de sus propias naciones.En tal sentido, convocó a todos los gobiernos de la región, de derecha, centro e izquierda, a establecer una "agenda común para defender a América Latina de la crisis mundial que se avecina"."Es hora de que todos los países latinoamericanos se reúnan ante la crisis mundial y construyan una agenda propia", agregó el jefe de Estado colombiano.

Además, manifestó que a través de la selva de Darién, «esclavistas de nuevo tipo» trafican, matan y violan mujeres de todas las naciones de todo el Continente, «solo por el sueño de vivir mejor, porque ya no pueden vivir mejor en su propia tierra, creen que es mejor vivir en Miami que en Venezuela, o en Orlando que en Colombia, hermosa, creen que allá hay un sueño que los espera y abandonan nuestros países».

Ante esto, el presidente Gustavo Petro aseveró que EEUU ha colocado muros y ametralladoras para no dejar entrar a ciudadanos. Al tiempo que señaló que una vez llegan al país norteamericano son «maltratados, si es que llegan vivos, cuántos colombianos no han muerto en ese éxodo, en ese país que no los quiere».

Con información de ActualidadRT / Venezuela News.