Ecuador: CONAIE suspende diálogos con el Gobierno por falta de resultados

Mesa de diálogo en Ecuador

15 de octubre de 2022.- Tras 90 días de conversaciones, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Gobierno de esa nación se levantaron de las mesas de diálogo sin haber llegado a acuerdos concretos en los puntos más importantes, a pesar de las celebraciones que sobre el debate hizo el Ejecutivo de Guillermo Lasso.



El ministro del Trabajo de Ecuador, Patricio Donoso, aseguró que se lograron 17 acuerdos, pero las organizaciones no quisieron firmar el acta de cierre, donde constaban esos convenios.



“El pueblo sabe el esfuerzo que hemos puesto para resolver los problemas, en dos mesas no hay acuerdos: en la laboral y de subsidios, pedimos al Gobierno que flexibilice su postura”, señaló el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.



Los representantes de los pueblos originarios pidieron la reducción del precio de los combustibles para la población vinculada a la agricultura y a la zona rural, lo cual tampoco fue aceptado por el Ejecutivo.



«Siempre hemos dado alternativas a las demandas, no se llegó a acuerdos en la Mesa de Focalización de Subsidios, sin embargo; en la firma del acta se colocó como anexo las grandes coincidencias, como el subsidio enfocado a los que más necesitan», precisó la viceministra de Ecuador, Ana Changuín.



Otras mesas sí lograron sellar acuerdos firmados, entre ellas la de Banca pública y privada; Energía y recursos naturales; Fomento productivo; Control de precios; Seguridad, justicia y derechos colectivos.



Sin embargo, los reclamos de los ciudadanos se sustentan en el deterioro de la situación social con una agudización de la inseguridad, señalando que ese tema no formó parte de las mesas técnicas previstas inicialmente y que resolverlo es una prioridad para los ecuatorianos.



Estos intentos de negociaciones fueron resultado del histórico paro de 18 días del pasado mes de junio y ante los resultados el movimiento indígena informó que evaluará con sus bases los próximos pasos de la lucha.