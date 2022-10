Francia: sindicato vota continuar huelga en refinerías

Estación de servicio en Francia cerrada por falta de combustible Credito: Prensa Latina

14 de octubre de 2022.- La Confederación General del Trabajo de Francia (CGT) decidió mediante el voto continuar la huelga en refinerías y depósitos de la petrolera TotalEnergies, por lo que seguirá la penuria de combustibles en miles de estaciones.



Según el sindicato, uno de los más grandes del país, la amplia mayoría de los trabajadores acordó mantener el paro en reclamo de aumento salarial, en un conflicto que comenzó el 27 de septiembre y parece extenderse, aunque varias señales sugieren que una negociación efectiva entre el gigante energético y el gremio podría estar cerca.



Anoche, TotalEnergies propuso a la CGT el reinicio del despacho de combustibles a las 05:00, hora local, de este jueves como condición para el diálogo, lo cual fue rechazado.



La presión parece estar contra la petrolera, que reconoció en el primer semestre del año beneficios por 10 mil millones de euros, en un contexto de huelga cada vez más preocupante, con un 30 por ciento de las estaciones del país con problemas de suministro y muchas cerradas.



Particularmente tensa es la situación en las regiones de Alta Francia, la Parisina y Centro-Valle del Loira, donde ayer cuatro de cada 10 instalaciones carecían de al menos un producto, en una crisis que divide a casi partes iguales –de acuerdo con encuestas- a los que critican el paro y a los que lo respaldan.



“TotalEnergies debe incrementar los salarios, es el momento de cumplir sus promesas”, afirmó esta mañana en los micrófonos de RMC la ministra para la Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher, quien se salió del guion mostrado por el Gobierno hasta ahora de exigir compromiso a las partes, pero presionando sobre todo a los huelguistas.



Pannier-Runacher reconoció las necesidades de los trabajadores en un escenario de inflación, que lleva algunos meses con una variación interanual en torno al seis por ciento, impactando los bolsillos de los franceses.



También el titular de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, instó a la compañía a aumentar los salarios, aunque demandó a la CGT esclarecer su postura, “porque bloquear al país resulta inaceptable”.



En este contexto, TotalEnergies anunció hoy que entregará un bono excepcional a todos sus empleados, consistente en un mes de sueldo, postura que no cayó bien al secretario general del sindicato en cuestión, Philippe Martinez.



Una negociación no es un anuncio en la radio o la televisión, es sentarse en la mesa porque existe un problema, discutir y encontrar una solución, advirtió.



La huelga que paraliza refinerías también se manifiesta en instalaciones de la filial francesa de la petrolera estadounidense Esso-ExxonMobil, en una situación tan tensa como la imperante con TotalEnergies.



El lunes, trabajadores no acogidos al paro y cuadros llegaron a un acuerdo con la empresa, pero el pacto fue rechazado por la CGT y Fuerza Obrera, que decidieron mantener la protesta al considerarlo insuficiente.



Con el argumento de que se había llegado a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios en Esso-ExxonMobil, la primera ministra Elisabeth Borne informó el martes la activación del polémico proceso contemplado en la ley de la requisición.



Mediante este procedimiento, los trabajadores pueden ser obligados a ocupar sus puestos para garantizar el funcionamiento mínimo del sitio en cuestión, y si se niegan, enfrentarían meses de cárcel y una multa de hasta 10 mil euros.



La medida encontró rechazo en sectores de la oposición, en particular de partidos del bloque de la izquierda Nueva Unión Popular Ecológica y Social, que exigieron al Gobierno presionar a las multinacionales y no a los trabajadores, además de establecer impuestos para las «superganancias».



Figuras políticas como el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, y el secretario nacional del Partido Comunista, Fabien Roussel, condenaron la decisión y mostraron apoyo a los huelguistas.



Por su parte, la CGT y otros sindicatos consideraron las requisas iniciadas ayer una violación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a la huelga.



Para el dirigente de la CGT Martinez, la medida adoptada por Borne y su Gabinete de requisar empleados es “una estupidez”.



El secretario general del gremio aseguró en el canal BFM TV que propondrá hoy una nueva jornada de huelga interprofesional la próxima semana en Francia, que incluiría a todas las entidades públicas.