EEUU: Autor de masacre en una escuela de Florida es sentenciado a cadena perpetua

Nikolas Cruz asesinó a 17 personas en una secundaria de Florida en 2018 Credito: Web

13-10-22.-Nikolas Cruz, quien mató a 17 personas en una secundaria de Florida en 2018, será sentenciado a cadena perpetua sin derecho libertad condicional luego de que el jurado no pudo acordar por unanimidad la pena de muerte, se informó el jueves. Algunos padres de las víctimas sollozaron al salir de la corte.



“Esto es una locura. Todo el mundo sabe ¿verdad? Esto es una locura”, dijo Chen Wang, primo de Peter Wang, una de las víctimas, en una conferencia de prensa después de que se anunciara la decisión del jurado. “Necesitamos justicia”.



La recomendación del jurado se produjo después de siete horas de deliberaciones durante dos días, poniendo fin a un juicio de tres meses que incluyó videos gráficos, fotografías y testimonios de la masacre y sus secuelas, testimonios desgarradores de los familiares de las víctimas y un recorrido por la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, donde todavía hay rastros de sangre.



“Estamos más que decepcionados con el resultado de hoy”, dijo en la conferencia Lori Alhadeff, cuya hija, Alyssa, fue asesinada.



“Esto debería haber sido la pena de muerte, 100%. Diecisiete personas fueron brutalmente asesinadas el 14 de febrero de 2018. Envié a mi hija a la escuela y le dispararon ocho veces. Estoy más que decepcionada y frustrada con este resultado. No puedo entender. Simplemente no entiendo”, agregó.



Según la ley de Florida, una sentencia de muerte requiere una votación unánime en al menos un cargo. La jueza Elizabeth Scherer emitirá formalmente la sentencia el 1 de noviembre. Los familiares, junto con los estudiantes y maestros heridos, tendrán la oportunidad de hablar en esa audiencia.



Cruz, despeinado, sentado y encorvado, miraba fijamente a la mesa mientras se leían las recomendaciones del jurado. Los murmullos aumentaban en la sala, donde había más de 30 padres, cónyuges y otros familiares de las víctimas, cuando se anunciaron las cadenas perpetuas. Muchos negaban con la cabeza, se veían enojados o se tapaban los ojos, mientras la juez pasó 50 minutos leyendo la decisión del jurado para cada víctima. Algunos padres sollozaron al salir del juzgado.



En una entrevista transmitida por la estación de televisión local WPLG, el presidente del jurado, Benjamin Thomas, indicó que más de un jurado votó por cadena perpetua en lugar de la pena de muerte.



“Revisamos toda la evidencia y algunos miembros del jurado sintieron que esa era la sentencia apropiada”, dijo Thomas. “Yo no voté de esa forma y no estoy conforme con el resultado, pero todos tienen derecho de decidir por sí mismos”.



Agregó que los jurados llegaron a su decisión el miércoles, luego se fueron a casa a meditar antes de llevarla al juez el jueves.



Cruz, de 24 años, se declaró culpable hace un año de asesinar a 14 estudiantes y tres miembros del personal y de herir a otros 17 el 14 de febrero de 2018. Dijo que eligió el Día de San Valentín para que los estudiantes de Stoneman Douglas no pudieran celebrar ese día nunca más.



La abogada de Cruz, Melisa McNeill, y su equipo nunca cuestionaron el horror que infligió, sino que plantearon que el alcoholismo de su madre durante el embarazo lo dejó con un trastorno del espectro alcohólico fetal. Expertos de la defensa dijeron que el comportamiento extraño, preocupante y, a veces, violento de Cruz fue mal diagnosticado como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que significa que nunca recibió el tratamiento adecuado. Eso dejó a su madre adoptiva viuda abrumada, dijeron. La defensa también alegó que Cruz fue abusado sexualmente y violado por un vecino de 12 años cuando él tenía 9.

