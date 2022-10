Ucrania reivindica nuevas reconquistas y recibe sistema de defensa antiaéreo

12-10-22.-Ucrania reivindicó el miércoles la reconquista de varias localidades tomadas por las tropas rusas en el sur del país y celebró el envío por Alemania de un sistema de defensa antiaérea que debería permitirle protegerse de las campañas de bombardeos contra sus ciudades.El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que el suministro de estos sistemas para neutralizar los misiles rusos era "la prioridad".Estas promesas de material militar tienen lugar después de que en Ucrania cayera en estos dos últimos días una avalancha de misiles, cohetes y drones, presentada por el presidente ruso, Vladimir Putin, como una represalia por el ataque con explosivos contra el puente de Crimea, que conecta esta península anexionada por Moscú en 2014 con el territorio ruso.Estos bombardeos dejaron 19 muertos, más de 100 heridos y graves daños en la infraestructura energética, según las autoridades ucranianas. La capital, Kiev, fue alcanzada por los proyectiles, algo que no sucedía desde finales de junio.Con la llegada del sistema Iris-T de Alemania y la próxima entrega de NASAMS estadounidenses, el ministro ucraniano de Defensa, Oleksiy Reznikov, pronosticó "una nueva era de la defensa aérea".En un encuentro virtual la víspera con los dirigentes del G7, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, les reclamó ayuda para crear un "escudo antiaéreo" y advirtió de que Rusia tiene aún "medios para intensificar su ofensiva".Los servicios de seguridad de Rusia (FSB) anunciaron el miércoles la detención de ocho personas sospechosas de participar en la organización del ataque contra el puente de Crimea que, según ellos, fue orquestado por la inteligencia ucraniana.Las autoridades ucranianas no confirmaron ni desmintieron estar implicadas en la explosión en el puente, pero siempre defendieron su voluntad de recuperar Crimea y el resto de territorios ocupados por Rusia desde el inicio de la guerra, en febrero.- ¿Turquía como mediadora? -A nivel diplomático, antes del encuentro entre el presidente Putin y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, el jueves en Kazajistán, el Kremlin dijo este miércoles que preveía que Ankara iba a presentar una propuesta "oficial" de mediación."Los turcos proponen una mediación. En caso de negociaciones, lo más probable entonces es que se lleven a cabo en su territorio: en Estambul o Ankara", dijo el asesor de política externa del Kremlin, Yuri Ushakov.Y la Unión Europea acordó la organización de una amplia misión militar para entrenar a fuerzas ucranianas en varios Estados miembros del bloque. La medida podría afectar a 15.000 militares, según fuentes diplomáticas.En el terreno, la presidencia ucraniana anunció la recuperación de otras cinco localidades en Jersón (sur), en el marco de la contraofensiva lanzada por Kiev en septiembre en el sur y el noreste del país."Las fuerzas armadas de Ucrania liberaron cinco localidades más en el distrito de Berislav de la región de Jersón: Novovasylivka, Novogrygorivka, Nova Kamyanka, Tryfonivka, Chervone", indicó la presidencia, aunque señaló que la artillería rusa oponía resistencia.El ministerio ruso de Defensa indicó que había combatido a las fuerzas ucranianas en un pequeño sector de la región de Járkov (noreste) todavía bajo control ruso, en el norte de la región de Jersón y en las zonas orientales de Donetsk y Lugansk.Ucrania informó también que un bombardeo ruso el miércoles en un mercado de la ciudad de Avdivka, cerca de la linea del frente en el este, causó siete muertos.- Fosas comunes -En el este de Ucrania, las autoridades denunciaron el descubrimiento de dos nuevas fosas comunes en localidades de la región de Donetsk, recientemente recuperadas del control ruso.En Limán, un nudo ferroviario reconquistado a principios de mes, un equipo médico-forense vestido con trajes de protección exhumaba decenas de cuerpos, constató un periodista de AFP."Hemos encontrado ya más de 50 cuerpos de soldados y civiles. Tenemos una larga zanja, una fosa común, donde hemos descubierto cuerpos y partes de cuerpos", explicó Pavlo Kirilenko, gobernador de la región.En el plano energético, el presidente Putin denunció que las fugas que afectaron a los gasoductos Nord Stream que conectan Rusia y Alemania son un "acto de terrorismo internacional".Pero dijo estar dispuesto a retomar el suministro de gas a partir de un ducto no dañado. "La pelota está en el tejado" de la Unión Europea, señaló.