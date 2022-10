(VIDEO) EEUU: Indignación y furia en Los Ángeles por comentarios racistas de tres concejales demócratas hispanos

12-10-22.-Una ruidosa multitud atestó la cámara del Concejo Municipal de Los Ángeles el martes, donde pedían la renuncia de tres concejales que participaron en una reunión a puertas cerradas en la que se usó lenguaje racista para describir a colegas —incluyendo al hijo de un concejal— cuando conspiraban para salvaguardar el poder latino en los distritos del concejo.El presidente Joe Biden se sumó a las críticas, diciendo a través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que la expresidenta del Concejo, Nury Martínez —quien pidió licencia— y los concejales Kevin de Leon y Gil Cedillo, todos ellos demócratas, deberían renunciar.“El lenguaje que se usó y se toleró durante esa conversación fue inaceptable y deplorable. Todos ellos deberían renunciar”, declaró Jean-Pierre.La indignación fue provocada por una grabación filtrada de comentarios racistas y crudos que fueron vertidos en una reunión de hace casi un año, que además dejó al descubierto las rivalidades raciales en el Ayuntamiento. Todos los involucrados en la reunión eran latinos.En la conversación grabada se le escucha a Martínez decir que el concejal Mike Bonin, de raza blanca, manejaba a su pequeño hijo de raza negra como si fuera un “accesorio”, y declaró que su hijo “parece changuito”, reportó el Los Angeles Times el domingo. También se refirió a Bonin como una “pequeña perra”.En otro punto de la grabación, se escucha a Martínez, la primera latina en ocupar la presidencia del Concejo Municipal, decir que los inmigrantes indígenas procedentes del estado mexicano de Oaxaca “tan feos”.La discusión, en la que también participó un influyente líder laboral latino que ya renunció, se centró en proteger el poder político latino durante la redefinición de los límites distritales del concejo. El proceso, que se realiza una vez cada 10 años, puede enfrentar a distintos grupos que buscan ventajas políticas para futuros comicios.En la cámara del Concejo, una gran multitud demoró el inicio de la reunión del martes, al estar exigiendo a De Leon y a Cedillo que salieran de la sala. Agentes de policía se colaron entre la multitud para pedir, sin éxito, que los manifestantes tomaran asiento.Una mujer levantó una pancarta con la leyenda “Nury, se te acabó el tiempo” y otro manifestante ondeaba un letrero que decía “Saquen la basura”.“Renuncien ahora”, exigían los manifestantes, usando en ocasiones palabras soeces entre sus consignas. Otros gritaban: “Esta reunión no puede comenzar. Este recinto está fuera de lugar” y ”¡Fuera!”De Leon permaneció impávido en su lugar y con la mirada baja mientras los manifestantes gritaban su nombre y le exigían salir de la cámara. Otros de los 15 miembros del Concejo le pedían a la multitud que se tranquilizara y permitiera que diera inicio la sesión.Martínez renunció a la presidencia, pero no a su escaño en el concejo, y se disculpó el lunes, diciendo que estaba avergonzada del lenguaje racista que usó en la grabación.El martes anunció que necesitaba “tomar licencia y tomarme algún tiempo para una conversación honesta y sincera con mi familia, mis representados y los líderes de la comunidad”. No acudió a la sesión del martes.En una emotiva declaración durante la reunión, Bonin dijo que estaba sumamente herido por lo que se escucha en la grabación. Lamentó el daño que sufrió su pequeño hijo y el hecho de que la ciudad está en los noticieros internacionales por el uso de lenguaje racista: “Me enferma”, aseguró, y pidió nuevamente la renuncia de sus colegas.“Los Ángeles va a sanar”, dijo. “Quiero liderar con amor”.Los electores negros y latinos a menudo forjan alianzas políticas. Pero las tensiones y rivalidades entre los grupos separados por raza, geografía, partido o religión son añejas en Los Ángeles y, en realidad, en todo el país. La fricción se puede extender a temas como la vivienda, la educación y el empleo, e incluso las prisiones, así como los botines del poder político.Los Angeles Times informó que la grabación fue publicada en Reddit por un usuario ahora suspendido. No está claro quién grabó el audio, quién lo subió a Reddit y si había alguien más presente.