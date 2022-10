Francia: continúa huelga en refinerías y depósitos de combustibles, el gobierno lanza ultimátum

Huelga de trabajadores de refinerías en Francia

11 de octubre de 2022.- Altos funcionarios franceses lanzaron hoy un ultimátum a trabajadores en huelga en refinerías y depósitos de combustible, con la advertencia de que el Gobierno actuará si continúa la medida.



Los ministros de Economía, Bruno Le Maire, y Transporte, Clément Beaune, y el portavoz gubernamental, Olivier Véran, emitieron declaraciones con amenazas de intervención, ante una huelga en reclamo de mejoras salariales que paraliza desde hace más de 10 días instalaciones de las petroleras TotalEnergies y Esso-ExxonMobil.



Si vemos que sigue bloqueado, no tendremos más remedio que liberar los depósitos y hacer funcionar las refinerías, señaló Le Maire en la cadena Franceinfo, en un escenario de desabastecimiento de algún producto en tres de cada 10 estaciones proveedoras de gasolina y diésel en el país, generando largas filas de vehículos y restricciones.



La Confederación General del Trabajo (CGT) apeló al paro con el propósito de exigir un incremento salarial en un contexto de galopante inflación, y aunque tanto TotalEnergies como Esso-ExxonMobil expresaron la disposición a dialogar esta semana, al parecer no existen acuerdos entre las partes.



En respuesta al ultimátum, el dirigente sindical del sector energético Emmanuel Lépine afirmó que “sería la guerra”, al recordar el derecho a la huelga.



Ya el presidente Nicolás Sarkozy cometió ese acto ilegal en 2011 y el Estado fue condenado por violar el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, y si el presidente Emmanuel Macron quiere seguirle los pasos, no solo recibirá una nueva condena, sino que pudiera ver una respuesta en otros sectores económicos, subrayó.



La decisión de las petroleras de adelantar las discusiones con los gremios desató expectativas de solución de la crisis, pero la falta de acuerdos motivó que la CGT anunciara ayer la extensión de la huelga, ampliándola además a estaciones de Argedis, filial de TotalEnergies.



El presidente Emmanuel Macron llamó a las empresas y los sindicatos a encontrar una salida, mientras la primera ministra Elisabeth Borne encabezó anoche una reunión de urgencia frente a las consecuencias del paro.



Según reportes, en ese encuentro se discutió el camino de la intervención gubernamental para poner fin a una crisis, sobre la cual Borne manifestó “que no se permitirá el bloqueo del país”.



La huelga afecta el servicio de distribución de gasolina y diésel, con una situación grave en regiones como Alta Francia y la Parisina, donde en algún momento la mitad o más de las estaciones proveedoras han tenido dificultades.



Si bien el impacto de la medida genera mucho malestar, algunos sectores apoyan la acción sindical y recuerdan que TotalEnergies logró en el primer semestre del año beneficios por más de 10 mil millones de euros, por lo que debería aumentar los salarios de sus trabajadores en el duro panorama económico imperante.