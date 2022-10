(VIDEO) Brasil: Nueva encuesta mantiene ventaja de Lula para balotaje

Una nueva pesquisa de la encuestadora Datafolha mostró este viernes que el candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, cuenta con el 53 por ciento de los votos válidos de cara a la segunda vuelta que se realizará el próximo 30 de octubre.



El sondeo indicó que Lula le ganaría al actual mandatario del país, Jair Bolsonaro, quien obtendría el 47 por ciento de los votos válidos, que no incluyen los sufragios en blanco ni nulos.



Con relación a la intención de voto, el expresidente brasileño tiene el 49 por ciento frente al 44 por ciento de Bolsonaro.





Por otra parte, la encuesta precisó que los indecisos suman hasta un 2 por ciento, mientras que los votos en blanco y nulos registraron un 6 por ciento.Para este sondeo fueron entrevistadas 2.884 personas en todo el territorio, entre los días 5 y 7 de octubre, y fue registrada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).Estos datos presentados por Datafolha son los primeros tras la primera vuelta electoral, celebrada el pasado 2 de octubre, en la que Lula tuvo el 48,4 por ciento de los votos válidos y Bolsonaro quedó en segundo lugar con un 43,2 por ciento.El director de Quaest, Felipe Nunes, indicó que se debe prestar más atención a los "detalles del juego", ya que habrán varios factores que marcarán la diferencia para la segunda vuelta presidencial en Brasil, entre ellos la posibilidad del retorno del PT, la opinión sobre los candidatos, y "merecer una segunda oportunidad"."Son tres indicadores que marcarán la diferencia en este nuevo ciclo de disputas entre dos hombres que buscan una nueva oportunidad para demostrarle a Brasil que pueden ser mejores”, manifestó.Por su parte, Lula, a través de su cuenta en la red social Twitter, afirmó que “no me preocupa pelear contra Bolsonaro. Quiero luchar contra el hambre, contra la falta de inversión en educación”.“Cuando un jefe de Estado no sabe qué hacer, organiza a los que sí lo saben. Y eso no lo hizo, ni en la economía, ni en la educación ni en la pandemia”, dijo sobre la gestión de Bolsonaro. "Habíamos acabado con el hambre en este país, y ellos la trajeron de vuelta. Voy a volver a recuperar Brasil”, enfatizó.