(VIDEOS) EEUU: Nuevo tiroteo se produjo durante partido de fútbol americano colegial en Ohio

Los tiroteos escolares en Estados Unidos parecen ser una situación fuera de control. Desafortunadamente, mientras se disputaba un partido de futbol americano colegial en la escuela secundaria de Whitmer, se escucharon disparos en las inmediaciones.



De acuerdo a reportes realizados por periodistas estadounidenses, al menos doce disparos fueron realizados y tres personas resultaron heridas.



En la captura viralizada, se puede escuchar un par de disparos, los cuales destaron los gritos y rápida reacción de las personas, siendo espectadores y jugadores del enfrentamiento entre las dos escuelas secundarias, Central Catholic y Whitmer, quienes comenzaron a correr para escapar del centro de los hechos.





Asimismo, en el video extracto de la transmisión, se le escucha decir al presentador "vamos a un corte", haciendo alusión a que el partido se iría a un receso, más no especificando las razones.Según el periodista deportivo Tyler Seggerman, el tiroteo en Ohio habría dejado a tres personas heridas, quienes se encuentran fuera de estado de gravedad. Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, el comunicador local explicó que la policía aún no logra dar con el paradero del autor de los disparos, por lo que aún no existen detenidos.Con información de agencias.