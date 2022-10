Nueva York declara estado de emergencia ante la llegada de migrantes

Migrantes llegando a New York

8 de octubre de 2022.- El alcalde de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.), Eric Adams, declaró este viernes, estado de emergencia debido a la incesante llegada de miles de migrantes.



"Necesitamos ayuda y la necesitamos ahora" afirmó el mandatario, citado por Prensa Latina.



Adams precisó que, en la ciudad, no se cuenta con las condiciones para atender el número creciente de migrantes que son trasladados hacia esa urbe sin previa coordinación.



Por esta razón, solicitó a las agencias federales y al gobierno del estado sus esfuerzos para construir centros de ayuda humanitaria con vistas a responder a la crisis migratoria, que según el propio alcalde ha sido creada por motivaciones políticas.



En una alocución, citada por The Hill, el miembro del Partido Demócrata proyectó que el costo de manejar la situación ascenderá a alrededor de mil millones de dólares.



Advirtió que más de 17.000 inmigrantes llegaron a la ciudad desde la primavera, y que la afluencia de solicitantes de asilo podría ascender a más de 100.000 en un futuro cercano.



Cabe destacar que el mandatario abrirá un Centro de Ayuda y Respuesta a Emergencias Humanitarias a fin de ayudar a los migrantes cuando lleguen a la ciudad a reubicarse si así lo desean, pero a juzgar por su preocupación, dicha medida no es suficiente.



De igual modo, acusó al republicano Abbott de utilizar seres humanos como peones políticos y calificó la acción "repugnante".

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)