(VIDEO) Bolivia: Presidente Luis Arce advierte sobre intentos de desestabilización

El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió este viernes sobre nuevos intentos de desestabilización contra su Gobierno y la democracia del país por parte de la derecha que ejecutó el golpe de Estado en 2019, e instó a los trabajadores a estar alertas.Durante su intervención en el acto por los 71 años de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, el mandatario refirió que hay sectores de la derecha que emplean la democracia mientras esta sirve a sus intereses, y cuando eso no ocurre, usan mecanismos antidemocráticos para ocupar el poder.“Hay personas en Bolivia que nunca les ha agradado nuestro Estado Plurinacional, la inclusión de muchos sectores. Cuando la democracia no les es útil empiezan a cuestionarla y utilizar otros mecanismos extra democráticos para hacerse del poder y en eso la clase obrera debe estar muy atenta», aseguró.Asimismo, subrayó que los Gobiernos de derecha nunca se han interesado por la industrialización de Bolivia, ni por la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos, ni por el crecimiento del sector fabril, para no implementar políticas de beneficio laboral en favor de las mayorías, bajo el amparo de la Ley General del Trabajo.“Es muy importante entender, por lo tanto, que cuando el país no se industrializó no fue por casualidad, no porque no hubo plata o los deseos de hacerlo, sino porque también estaba el objetivo de parar, frenar a una confederación de fabriles que por supuesto iba a crecer y se iba a convertir en una de las principales fuerzas como ocurre en cualquier país que tiene industria donde el sector obrero, el sector fabril”, sostuvo.