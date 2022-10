(VIDEOS) Ucrania manifestó que "explosión del puente de Crimea es solo el comienzo"

El asesor del jefe de la Oficina presidencial ucraniana, Mijaíl Podoliak, afirmó que la explosión que se produjo en la madrugada de este sábado en el puente de Crimea es solo "el comienzo".



"Crimea, el puente, el comienzo. Todo lo ilegal debe ser destruido, todo lo robado debe ser devuelto a Ucrania, todo lo ocupado por Rusia debe ser expulsado", escribió Podoliak en su cuenta oficial de Twitter tras el siniestro.





El Ministerio de Defensa de Ucrania también se pronunció acerca de la explosión. "El crucero de misiles guiados Moskvá y el puente Kerch, dos símbolos notorios del poder ruso en la Crimea ucraniana, se han hundido. ¿Qué va a ser lo siguiente en la fila, rusos?", expresó el organismo en sus redes sociales.El Comité Nacional Antiterrorista de Rusia informó que la explosión de un vehículo de carga ha desatado el incendio de siete tanques de combustible de un tren que se dirigía a la península de Crimea.La explosión tuvo lugar a las 06:07 (hora local). Como resultado colapsaron parcialmente dos tramos de carretera del puente. Según la información preliminar, el siniestro no provocó heridos.Actualmente el tráfico en el puente de Crimea está completamente cerrado, pero el paso de los navíos por el estrecho de Kerch no se ha suspendido.El fuego abierto en el puente ha sido extinguido, y también se apagó un incendio en un tren ferroviario con combustible diésel.El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado crear una comisión gubernamental en relación con el siniestro en el puente de Crimea, que mide 19 kilómetros y se considera el más largo de Rusia y Europa. Empezó a construirse después de la reunificación de la península con Rusia.Las autoridades ucranianas habían prometido en reiteradas ocasiones atacar el puente de Crimea considerándolo como uno de sus objetivos principales.En abril, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Alexéi Danílov, afirmó que las fuerzas de Kiev están dispuestas a realizar un ataque contra el puente. "Si hubiéramos tenido la oportunidad lo habríamos hecho. Si hay una oportunidad de hacerlo, definitivamente lo haremos", remarcó.A mediados de junio, antes de la entrega de los misiles Harpoon, el mayor general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Dmitri Márchenko, reveló que el puente de Kerch sería el principal objetivo militar una vez que recibieran las armas.En agosto, Podoliak publicó en sus redes sociales que el puente es un "objeto ilegal" que perjudica "la ecología" de la península, por lo que debía ser desmantelado. "No es importante cómo: voluntariamente o no", tuiteó.