Zelenski pidió el ingreso acelerado de Ucrania a la OTAN tras anexión rusa y dice que nunca negociará con Putin

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski Credito: CNN

30-09-22.-El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este viernes que Ucrania iba a firmar una solicitud de adhesión acelerada a la OTAN y que no negociará con Rusia mientras Vladimir Putin esté en el poder, unos minutos después de que Moscú formalizara la anexión de cuatro regiones ucranianas.



"Adoptamos una medida decisiva al firmar la candidatura de Ucrania con vistas a una adhesión acelerada a la OTAN", dijo Zelenski en un video difundido en las redes sociales.



El presidente ucraniano aseguró, además, que no negociará con Rusia mientras Vladimir Putin esté en el poder, poco después de que el mandatario ruso pidiese a Ucrania cesar las hostilidades.



"Ucrania no negociará con Rusia mientras Putin sea el presidente de la Federación de Rusia. Negociaremos con el nuevo presidente", dijo Zelenski.



Putin firmó este viernes en el Kremlin la anexión de cuatro regiones de Ucrania controladas por su ejército: Lugansk y Donetsk en el este, y Jersón y Zaporiyia en el sur.



*Con información de Afp y Efe