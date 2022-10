Autoridades ucranianas acusan a tropas rusas de acribillar a 20 civiles

Soldados ucranianos en la región de Járkov Credito: Alliance

01-10-22.-El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó este sábado (01.10.2022) que al menos 20 civiles fueron asesinados en un ataque perpetrado por los invasores rusos contra un convoy que avanzaba desde Svatova, en la región ucraniana de Lugansk ocupada, y Kupiansk, bajo control de las fuerzas armadas ucranianas. Los hechos ocurrieron a fines de septiembre, dijeron las autoridades.



Siete vehículos fueron alcanzados por el ataque, perpetrado -según el SBU- por un comando ruso que atacó a quemarropa seis viejos vehículos civiles y un camión en la "zona gris” que hay entre la zona ocupada por Rusia y la recuperada por las tropas ucranianas tras la ofensiva lanzada por las fuerzas de Kiev el pasado mes.



En las imágenes publicadas por el SBU se pueden ver los vehículos destruidos en un camino de tierra que corre junto a una línea férrea, donde se pueden ver los cuerpos de las víctimas. El jueves las autoridades instaladas por los invasores en el este de Ucrania acusaron a las fuerzas ucranianas de haber atacado un convoy de refugiados en Járkov y haber causado la muerte de 30 civiles. No se sabe si esta acusación, de la que no existe confirmación alguna, se refería a este mismo convoy.



Sobrevivientes entregan testimonios

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, aseguró que "los ocupantes (rusos) atacaron a estos civiles que intentaban escapar a los bombardeos, es una crueldad que no tiene justificación”. El viernes, los reporteros de la AFP vieron los cadáveres de civiles que murieron en un tramo de carretera mientras las fuerzas rusas, derrotadas, se retiraban de Kupiansk.



Las tropas ucranianas que encontraron al grupo de coches civiles destruidos, con cadáveres dentro, dijeron que creían que las tropas rusas habían atacado un convoy. Las autoridades ucranianas dicen que, de los 20 fallecidos, diez eran niños, y ahora trabajan para identificar a las víctimas con la ayuda de algunas personas que consiguieron huir del ataque, y se recopilan los antecedentes para llevar el caso ante la Corte Penal Internacional gracias al testimonio de esos mismos sobrevivientes.



*Con información de DW, Reuters, AFP, Pravda Ucrania