"Despiadado e insensible": Duras críticas de sindicato británico al rey Carlos III tras conocerse que despidió a más de 100 trabajadores

Credito: Web

14-09-22.-En medio de los actos por el último adiós a la reina Isabel II, su hijo y actual monarca quedó en el ojo de la tormenta por enviarles una carta de despido a muchos de los antiguos trabajadores de Clarence House.



A menos de una semana de la muerte de su madre, Isabel II, y de convertirse en rey, Carlos III decidió despedir a más de un centenar de trabajadores de la residencia donde vivía hasta este momento, llamada Clarence House. Entre las personas echadas se encuentran secretarios privados, el equipo de comunicaciones, la oficina de finanzas y el personal doméstico.



"Fue inevitable", publicó la Corona Británica en un comunicado luego de conocerse los despidos en medio de los actos en conmemoración de la fallecida reina y cuando aún no se realizó el velorio. El luto cubre al país, pero los primeros días de Carlos III ya tuvieron varios desencuentros con sus súbditos.



En el texto enviado a los medios de comunicación también se especificó que "tras la ascensión al trono la semana pasada, las operaciones de residencia del antiguo príncipe de Gales y de la antigua duquesa de Cornualles cesaron y, como exige la ley, comenzó un proceso de consulta".



"Nuestro personal ha prestado un largo y leal servicio y, aunque algunos despidos son inevitables, trabajamos de urgencia para identificar funciones alternativas para el mayor número de empleados", sostuvieron desde la realeza británica. Esto ocurre en un momento que también es duro para la población por el cambio de primer ministro y los fuertes recortes en materia energética que provocó la invasión rusa a Ucrania.



LOS DESPIDOS DE CARLOS III: LA RESPUESTA DEL SINDICATO



Ante la decisión que se tomó por parte de la Casa Real, el sindicato Público y Comercial PCS que nuclea a los trabajadores que prestan servicio en las diferentes residencias de la Corona Británica trató de "despiadada e insensible" la medida.



"Si bien se esperaban algunos cambios en las residencias oficiales, a medida que cambian los roles en la familia real, la escala y la velocidad a la que esto se ha anunciado es insensible en extremo. Y aún más porque no sabemos qué personal podría necesitar el Príncipe de Gales entrante y su familia", enfatizaron desde el gremio.



La realeza en Gran Bretaña no necesita cumplir las mismas leyes que el resto, como por ejemplo las de contratos de trabajo. No obstante, los representantes de los empleados aseguraron que "si bien la Casa Real está exenta de una serie de leyes laborales, incluida la Ley de Igualdad, no parece que Clarence House lo esté, por lo que nos aseguraremos de que se tomen todas las medidas necesarias".



Según informó el diario The Guardian, todos los empleados despedidos recibirán indemnizaciones "mejoradas" y la medida entrará en vigor no antes de tres meses, de acuerdo a fuentes reales.