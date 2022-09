Accionistas de Twitter aprueban propuesta de Musk de comprar la red social por 44.000 millones de dólares

Los accionistas de Twitter han aprobado este martes el acuerdo de compra del multimillonario Elon Musk por valor de 44.000 millones de dólares, informa CNBC. Desde la compañía precisaron que la medida se aprobó sobre la base de un recuento preliminar de los votos de los accionistas, y que más adelante tendrá lugar otro conteo, detalla Business Insider.



La votación se produjo en una junta de accionistas que duró unos minutos y en la que la mayoría de los votos se emitieron vía web.



Twitter recurrió a la justicia para que Musk cumpla su compromiso de adquirir la empresa y un juicio está fijado para el mes que viene.



Entre las razones por las que el multimillonario busca deshacer el acuerdo figura la indemnización de Twitter a Peiter Zatko, su exjefe de seguridad despedido en enero, quien denunció las deficiencias de las políticas de 'spam' de la plataforma.



El hecho de que la red social no haya buscado el consentimiento de Musk antes de desembolsar 7,75 millones de dólares en junio para resolver su disputa con Zatko sobre una compensación impagada, viola el acuerdo del 25 de abril, explicaron los abogados del magnate este viernes en una carta a la que ha tenido acceso The Verge.



El ingeniero de 'software' acusa a su exempleador de no proteger los datos confidenciales de sus usuarios, engañar sobre la cantidad de 'bots' en el servicio y de mentir sobre sus problemas de seguridad. Al respecto, Twitter afirma que las quejas de Zatko no tienen fundamento y que su trabajo en la compañía no estaba relacionado con la supuesta subestimación del 'spam' y las cuentas falsas que Musk cita en sus contrademandas y, por tanto, no deberían incluirse en el caso.

El pasado 8 de julio, Musk canceló el acuerdo de adquisición de la red social por 44.000 millones de dólares, argumentando "el incumplimiento sustancial de múltiples disposiciones" por parte de Twitter, tras no responder a sus solicitudes de información sobre la cantidad de cuentas falsas o de 'spam' registradas en la plataforma.

En respuesta, la red social impuso una demanda para obligar al magnate a cumplir su oferta de adquisición de la empresa. El pasado 29 de julio, Musk presentó una contrademanda contra el servicio de microblogueo.

El 4 de agosto Twitter desestimó la afirmación de Musk acerca de que había sido engañado para firmar el acuerdo de compra, diciendo que era "inverosímil y contraria a los hechos".

"Según Musk, él —el multimillonario fundador de múltiples empresas, asesorado por banqueros y abogados de Wall Street— fue engañado por Twitter para firmar un acuerdo de fusión de 44.000 millones de dólares", afirmó la empresa, citada por Reuters. "Esa historia es tan inverosímil y contraria a los hechos como parece", declaró.



Con información de ActualidadRT