(VIDEO) EEUU: Empezó en Minnesota la huelga de enfermeras del sector privado más importante de la historia

13-09-22.-Las enfermeras de Minnesota han lanzado la mayor huelga de enfermeras del sector privado en la historia de EE. UU.Miles de trabajadoras se unieron este lunes a los piquetes durante el primero de tres días de huelga del sindicato que agrupa a 15.000 enfermeras del estado.Las trabajadoras en huelga reclaman por la falta de personal y el exceso de trabajo, exacerbado por la pandemia de coronavirus, y por aumentos salariales en medio de una alta inflación que pulverizó parte de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras.Según el Washington Post "Las enfermeras de Minnesota denuncian que algunas unidades funcionan sin una enfermera principal de turno y que las enfermeras recién salidas de la escuela son asignadas a tareas que suelen ocupar enfermeras más experimentadas".La huelga se produce después de meses de negociaciones fallidas, ya que las enfermeras buscan mayores niveles de dotación de personal y aumentos salariales del 30 % en los próximos tres años. Los hospitales han respondido con aumentos de alrededor del 10 % durante tres años y dicen que no pueden permitirse subir más.Las enfermeras y el personal de la salud que estuvo en la primera línea durante la pandemia, aún trabajando muchas veces sin equipo de protección adecuado y en jornadas extenuentes, no fueron recompensados por su tarea ni durante, ni después de la pandemia. Por el contrario, la situación se agravó ya que un sector importante abandonó la profesión, a la que consideran mal paga y riesgosa para su salud física y mental [hoy hay 37.000 trabajadores de la salud menos que en febrero de 2020]. Esto recargó aún más de trabajo a los que quedan dentro del sistema, pero sin que eso sea reconocido por las genercias de los hospitales o los conglomerados de salud.La Asociación de Enfermeras de Minnesota ha hecho de la seguridad de los y las pacientes un tema central de su campaña, buscando conectar con un sector también afectado por las altas tarifas y la atención degradada, mientras que cuestionan a las gerencias de los hospitales por la escasez crónica de personal, lo que provoca más lesiones en los pacientes y el agotamiento de las enfermeras.Un informe reciente del Departamento de Salud de Minnesota muestra que los eventos adversos para la salud aumentaron un 33 % entre 2020 y 2021, mientras que una encuesta reciente del Instituto de Política Económica de Illinois mostró que un poco más de la mitad de las enfermeras están considerando dejar la profesión el próximo año.En Estados Unidos las corporaciones de la salud privada ganan miles de millones de dólares con el negocio de la salud, algo que ha tenido el visto bueno de las distintas administraciones, tanto demócratas como republicanas. Al mismo tiempo que no le reconocen derechos a sus trabajadoras y trabajadores, las facturas que les cobran a los usuarios del sistema se vuelven impagables, al punto que durante la pandemia de coronavirus muchos prefirieron no atenderse para evitar terminar endeudados durante años.Por esto mismo las enfermeras de Minnesota denunciaron los salarios de siete cifras de los ejecutivos de los hospitales como evidencia de que los sistemas de salud pueden pagar los aumentos salariales.La huelga de las enfermeras de Minnesota se realiza en medio de otros conflictos que recorren Estados Unidos por aumentos salariales tanto en docentes, como en servicios y logística, además de una importante ola de sindicalización, impulsada mayoritariamente por jóvenes en trabajos con bajos salarios o precarizados.