ONU denuncia la "intimidación" en Rusia contra los opositores a la guerra en Ucrania

La Alta Comisionada interina de la ONU, Nada Al-Nashif Credito: Afp

12-09-22.-La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció el lunes (12.09.2022) la "intimidación" en Rusia de los opositores a la guerra en Ucrania así como las "formas de censura" vigentes en el país. En Rusia, "la intimidación, las medidas restrictivas y las sanciones contra quienes expresan su oposición a la guerra en Ucrania están socavando el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución, en particular los derechos a la libertad de reunión, de expresión y de asociación", dijo la Alta Comisionada interina, Nada Al-Nashif, en el discurso de apertura de la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.



"La presión sobre los periodistas, el bloqueo de los recursos disponibles en internet y otras formas de censura son incompatibles con el pluralismo de los medios de comunicación y violan el derecho de acceso a la información", añadió. "Pedimos que Rusia reconsidere la expansión de la denominación de agente exterior que incluye a individuos considerados estar bajo influencia del extranjero, y que criminaliza contactos no declarados con representantes de otros estados u organizaciones internacionales", concretó.



Rechazo ruso



"No estamos dispuestos a escuchar estas declaraciones y estas conclusiones porque las consideramos infundadas", dijo después el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria. Peskov agregó que es "imposible tomar en consideración" los argumentos esgrimidos por la alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, Nada al-Nashif.



Para Peskov, Al-Nashif "hace caso omiso" a las vulneraciones de los derechos de los rusos y de sus medios en otros países. "Nosotros no podemos tener en cuenta una postura tan unilateral", aseveró.



Ataques a activistas en Honduras

La guerra en Ucrania será uno de los temas de debate durante el mes que durarán las sesiones del Consejo, pero no el único. Al-Nashif se refirió también a los ataques contra al menos 120 activistas de derechos humanos en Honduras. "Dos tercios de las víctimas son activistas ambientales, muchos de ellos indígenas o afrohondureños", señaló. Y pidió a las autoridades hondureñas que "fortalezcan su Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, lo que incluye darle los necesarios recursos financieros".



La alta comisionada en funciones, quien será sustituida próximamente por Volker Türk, sucesora de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, destacó la positiva cooperación actual entre la oficina de Naciones Unidas y el Gobierno hondureño a fin de crear un nuevo marco para la elección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, ratificada por el Congreso Nacional el 18 de julio.



*Con información de Dw,afp/efe