Australia: trabajadores de guarderías marchan en todo el país por mejores salarios

12 de septiembre de 2022.- Miles de trabajadores de cuidado infantil se marcharon en todo el país el 7 de septiembre como parte de su campaña por mejores salarios y condiciones.

"Danos una razón para quedarnos: es hora de mejores salarios", "No puedo pagar mis cuentas con pastelitos", "No más curitas", "Los niños sobre las ganancias" y "¿A dónde va todo el dinero?" fueron algunos de los carteles en Sydney.

Unas 500 personas se reunieron en Martin Place para escuchar a los oradores antes de marchar por la ciudad hacia el edificio del gobierno federal.

Hablaron los trabajadores del cuidado de niños, un padre y la secretaria del Consejo Australiano de Sindicatos, Sally McManus.

"Es la misma historia en todas partes. El sector está roto", dijo el MC. "Los educadores de la primera infancia están saliendo por la puerta bajo una fuerte presión".

Carla, una educadora de la primera infancia del oeste de Sydney, dijo: "Nuestro trabajo debería ser una carrera de por vida. Pero no podemos sobrevivir con la paga que nos dan. Muchos educadores de la primera infancia están ganando el premio básico: alrededor de $24 por hora. Sin embargo, las facturas siguen subiendo".

Mel, una madre, dijo: "Mis hijos se sienten seguros y amados en la guardería. Los educadores tempranos han tenido un gran efecto en mis hijos. No se le puede poner precio a eso, y al personal se le debe pagar de acuerdo con el valor de su trabajo".

McManus le dijo a la multitud que se merecen "un aumento de sueldo real".

"Una tarifa de $24 la hora es completamente inaceptable para los trabajadores que están garantizando el futuro de nuestros hijos".

La directora de educación temprana del Sindicato de Trabajadores Unidos , Helen Gibbons, dijo que el cierre fue "la acción más grande de educadores tempranos" en el país.

Gibbons dijo que el sistema "no estaba cumpliendo con los educadores... no estaba cumpliendo con los niños... y no estaba cumpliendo con las familias. Necesitamos una reforma real. Páganos lo que valemos y danos una razón para seguir en el sector".

Gibbons dijo que la educación temprana no se valoraba "de la misma manera que valoramos las escuelas". Ella dijo que los niños deben anteponerse a las ganancias.