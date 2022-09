Reactivan proceso penal contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli

Panamá: el expresidente Ricardo Martinelli Credito: Archivo

9 de septiembre de 2022.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ)abrió hoy posibilidades de que se reactive el juicio contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014)y otros imputados por blanqueo de capitales en el caso New Business.



En el dictamen, la CSJ dejó sin efecto lo actuado en enero de este año, cuando el Primer Tribunal Superior de Justicia ordenó a la jueza Baloisa Marquínez dejar sin efecto lo actuado en la primera audiencia en enero de este año.



En esa ocasión, la letrada dictó la ruptura procesal para los hermanos David y Daniel Ochy y el exmandatario.



En el caso de los Ochy la jueza asumió esa decisión porque no fueron notificados del acto de audiencia, en tanto en ese momento Martinelli mantenía fuero penal electoral.



El fallo actual precisa que la jueza Marquínez no violó los derechos fundamentales de los imputados y que actuó conforme a derecho.



Con esa decisión la CSJ permite que Marquinez continúe con el proceso y emita su decisión en cuanto si llama a juicio o no a los acusados.



La audiencia contra implicados en la compra del grupo Editora Panamá América S.A. presuntamente con fondos públicos, había sido suspendido en enero pasado a petición de la Fiscalía.



Esa decisión respondió a que la defensa del exgobernante presentó una notificación del Tribunal Electoral (TE) certificando que el partido Realizando Metas (RM), del que Martinelli es presidente, estaba en comicios internos y por tanto, lo amparaba el fuero electoral.



La investigación consta de 164 tomos y comenzó en 2017, cuando el Ministerio Público (MP) tuvo conocimiento de la comisión del delito contra el orden económico por la compra irregular de un conglomerado de medios informativos.



Martinelli enfrenta otras imputaciones por diferentes casos de corrupción, entre ellos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y cuyo juicio se espera se celebre el próximo lunes; además mantiene la medida cautelar de prohibición de salida del país.



Dos hijos del multimillonario (Ricardo Alberto y Luis Enrique) guardan prisión en Estados Unidos, tras confesar que aceptaron coimas de Odebrecht, obligados por su padre, según declararon.



De acuerdo con el MP, los nuevos desembolsos en el caso New Business fueron entregados por empresas que a su vez recibieron contratos para distintas obras de infraestructura. Todas estas acciones se ejecutaron también en el periodo 2009-2014.



En esa lista sobresalen la autopista Arraiján-La Chorrera, la ciudad deportiva de la caribeña provincia de Colón y la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento), entre otras.