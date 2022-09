(VIDEO) Colombia: Petro no descarta evaluar si debe decretar una emergencia económica ante ola invernal

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha planteado la necesidad de debatir con prontitud si el país debe entrar en una emergencia económica "para enfrentar y mitigar los riesgos, por causa de la crisis climática y el incremento de las lluvias durante los próximos 3 meses", informó este jueves la Presidencia de la República.



"Si vamos a vivir un episodio peor que 2010, en términos de clima, entonces, necesariamente el país tiene que entrar en una emergencia económica", manifestó el mandatario durante su visita al sur del departamento del Atlántico para concertar el proyecto fluvial del Canal del Dique, que busca recuperar ecosistemas degradados y mitigar el impacto de posibles inundaciones en la región Caribe.



Petro aseguró que el pronóstico de lluvias en el territorio colombiano, sumado a los factores climáticos que están afectando al mundo (sequías, incendios e inundaciones), hacen indispensable un debate que involucre al Congreso, los medios de comunicación y la sociedad. No obstante, indicó que, de decretarse una emergencia económica, el mayor problema es que la nación acaba de salir de enfrentar la pandemia de covid-19.



"Ese es el drama de los gobiernos contemporáneos. Vivimos el covid, se expidió una emergencia. El covid dejó lo que dejó y no acabamos de salir —porque el virus está por ahí— y ya entramos a otra de tipo climático. Ambas tienen el mismo origen, y lado y lado, a través de la ciencia, el origen último es que estamos cada vez arrojando más gases derivados del carbón y del petróleo a la atmósfera", dijo.



Afirmó que se requiere del debate de todos los estamentos del país, como el Congreso, los medios de comunicación y la sociedad, porque la suma de factores en el mundo (sequías, incendios e inundaciones), y el pronóstico del incremento de lluvias por parte del IDEAM, confirman que vendrán semanas complejas para el país, en el campo climático.



“Claro que lo he pensado ¿No es el momento acaso de una emergencia? Los congresistas podrán opinar; los medios de comunicación a nivel nacional, la sociedad toda; pero si vamos a vivir un episodio peor que 2010, en términos de clima, entonces, necesariamente el país tiene que entrar en una emergencia económica”, explicó.





Con información de ActualidadRT / Publimetro.