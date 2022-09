Ultraderechista Steve Bannon se entrega a la Fiscalía de Nueva York

Steve Bannon en Washington D.C. durante su juicio Credito: Archivo

08-09-22.-El exconsejero de Donald Trump, Steve Bannon, compareció este jueves (08.09.2022) ante la Justicia de Nueva York. El ultraderechista, de 68 años, debía presentarse a las 9:00 horas locales en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, informó a la televisión CNBC su abogado Robert Costello.



El Washington Post, CNBC y la cadena CNN afirman que se trata del mismo caso que, en 2020, le valió a Bannon una primera inculpación por fraude por la justicia federal de Estados Unidos.



La acusación formal, revelada más tarde, implica a Bannon en dos delitos graves de lavado de dinero, dos cargos de conspiración y un delito grave de intriga para defraudar en relación con su trabajo en We Build The Wall (Construimos el muro), una operación de recaudación de fondos para ayudar a cumplir la promesa de Trump de construir un muro en la frontera del sur de EE.UU.



Bannon, indultado por Trump



El exconsejero de la Casa Blanca fue incluso detenido en agosto de 2020, acusado junto con otros tres protagonistas de haber estafado y desviado una parte de los 25 millones de dólares de fondos de donantes para construir el muro.



Steve Bannon nunca fue juzgado, ya que fue indultado por el presidente republicano Trump el 19 de enero de 2021, un día antes de salir de la Casa Blanca y dejar su cargo al demócrata Joe Biden.



No obstante, el indulto "preventivo" se aplica a posibles crímenes federales, pero no estatales, por lo que Bannon aún podría ser imputado por este caso.



