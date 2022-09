(VIDEOS) Bombardeos ucranianos en área próxima a central nuclear de Zaporiyia dejan tres muertos

Autoridades locales denunciaron este jueves que una nueva agresión de las fuerzas armadas de Ucrania en una zona de la ciudad ucraniana de Energodar, donde está instalada la central nuclear de Zaporiyia, dejó un saldo de al menos tres muertos.



Los bombardeos ordenados por el Gobierno de Kiev provocaron además un herido y dos guarderías incendiadas, de acuerdo con las autoridades citadas por medios de comunicación rusos.



El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, informó que frustró un intento de las fuerzas armadas de Ucrania de tomar el control de la central nuclear de Zaporiyia, la cual es vigilada por la milicia rusa desde marzo pasado.



"Hacia las 06H00 hora Moscú (03H00 GMT), las tropas ucranianas desembarcaron dos grupos de sabotaje, de hasta 60 personas en total llegadas en siete lanchas, en la ribera del embalse de Kajovka, a unos tres kilómetros al noreste de la central nuclear de Zaporiyia, e hicieron un intento de ocupar la planta", detalló la cartera de Defensa.



Estas acciones de las fuerzas ucranianas ocurren cuando una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se encuentra en Zaporiyia para verificar el estado de la central nuclear.





En agosto se intensificaron los ataques contra la planta nuclear de Zaporozhie por las tropas ucranianas con el objetivo de crear una zona de exclusión de hasta 30 kilómetros y acusar a Rusia de terrorismo nuclear.

En paralelo, no cesan las acusaciones сontra el Ejército ruso por los ataques y el agravamiento de la situación. Sin embargo, Moscú ha dejado claro que sus militares no tienen ningún motivo para bombardear la central nuclear.

El miércoles, la delegación del OIEA llegó a la ciudad de Zaporozhie.

El vocero del grupo internacional indicó que la misión fue detenida por militares ucranianos durante tres horas en un puesto de control en su camino hacia la planta.Sin embargo, el director general del OIEA y jefe de la misión, Rafael Grossi, negoció de manera personal con las autoridades militares ucranianas, con el fin de continuar su travesía, según contó el periodista de The Washington Post, John Hudson, en su cuenta de Twitter.El jefe de la administración regional de Zaporiyia, Evguéni Balitski, en tanto, reportó que tuvieron que cerrar la quinta unidad de la central nuclear luego de los bombardeos y daños en las líneas de suministro eléctrico."Desgraciadamente, la quinta unidad de potencia no funciona. Tuvimos que cerrarla", dijo Balitski, quien mencionó que la unidad 6 se mantiene operando al 60 por ciento de su capacidad.El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado que alrededor de las 6:00 (hora local) de este jueves dos grupos de sabotaje ucranianos de hasta 60 efectivos cruzaron el río Dnepr, se desplegaron a tres kilómetros al noreste de la central nuclear de Zaporozhie e intentaron tomar el control de la planta.Desde el organismo comunicaron que las fuerzas rusas respondieron para eliminar a los saboteadores y que emplearon la aviación del Ejército.Paralelamente, la cartera de Defensa aseguró que militares de Kiev llevan a cabo un ataque de artillería contra el lugar de encuentro de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica cerca de la localidad de Vasilievka y de la planta nuclear.En este sentido, subrayaron que "la provocación del régimen de Kiev tiene como objetivo perturbar" la llegada del grupo de trabajo del organismo nuclear de las Naciones Unidas que en estos momentos se dirige a la ciudad para inspeccionar la planta.Por otra parte, el Ministerio informó que alrededor de las 7:00 horas militares rusos frustraron otro intento de desembarco de efectivos ucranianos que se desplazaban en dos barcazas cerca de la localidad de Vodianóe, a unos kilómetros de la instalación nuclear. Las lanchas en las que iban los militares de Kiev fueron hundidas, detallaron.Poco antes se informó de que un grupo ucraniano de tropas de desembarco había intentado desplegarse cerca de la ciudad de Energodar.Vladímir Rógov, miembro del consejo principal de la administración de la provincia, denunció a RT que el desembarco, así como el bombardeo masivo de artillería llevado a cabo esta misma jornada tienen como objetivo entorpecer la llegada de la misión del OIEA."[Los ucranianos] cruzaron [el río] Dnepr e intentan atrincherarse en la orilla. Es una especie de maniobra desesperada, cuando se dan cuenta de que el OIEA no podrá permanecer en silencio. Estoy seguro de que hay personas en la delegación que cumplirán sus compromisos", remarcó Rógov.El ataque de artillería lanzado por las fuerzas ucranianas esta mañana se saldó con al menos tres muertos y cinco heridos, incluido un niño, mientras que varios edificios residenciales resultaron dañados, incluidos dos guarderías, que se vieron afectadas por el fuego.







Con información de Telesur / ActualidadRT.