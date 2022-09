El Tano Yea: en Chile hay que ganar este domingo y votar mayoritariamente "Apruebo"

31 de agosto de 2022.- El próximo 7 de septiembre la población chilena saldrá a votar en el referendo por una nueva Constitución.

El Tano Yea, chileno de origen, ex colaborador de Salvador Allende y miembro del Partido Comunista de Chile, reflexiona sobre esta jornada tan importante para el país sureño.

En una reflexión que tituló "Una encuesta, cuando ALLENDE, 1970", El Tano se pasea por una serie de eventos ocurridos en 1970.

Dice:

"una encuesta, pero no cualquier encuesta, porque era el vaticinio de la Gallup en el último día permitido para ello, antes de la elección del 4 de septiembre de 1970. Conferencia de prensa, y todas las radios y televisoras tatatatán dicen que según la Gallup, papaúpa de las encuestadoras en Chile por entonces, primero Alesandri de la derecha, segundo Allende de la izquierda, y tercero Tomic de la DC. Los dos diseñadores y la secretaria en la oficina de propaganda del Comando Nacional de la Campaña de Salvador Allende, dijimos cosas como "será que Alesandri les pagó la encuesta", "eso es mentira"o "la verdadera encuesta será el domingo…" pero se nos notaba en las caras que la información radial igual nos había pegaba en el hígado. Entonces, ahí mismo abrió la puerta un señor que pregunto si podía hablar con el máximo dirigente de comunicaciones de nuestra campaña. Luego dijo es que yo trabajo en la Gallup, y aquí en esta hoja tengo la verdadera encuesta, no la que le entregaron y están lazando al aire los medios… Me pare y abrí la puerta y metí al señor al privado, donde estaban los compañeros Waldo Atías y Atilio Gaete. Al otro día Clarin, El Siglo, Puro Chile y Las Noticias de Última Hora, nuestros medios, dieron a conocer que la verdadera encuesta de la Gallup era Allende primero, Alesandri segundo, y Tomic tercero, sin revelar la fuente, por supuesto".

Más adelante relata:

(En otro escenario, cuando por fin Aznar le logró ganar a Felipe González, fue por poquitos votos. Leí entonces por ahí que Felipe hizo estudiar la posibilidad de demandar a las encuestadoras, porque todas ellas decían que Aznar le iba a ganar sobrado y ante tal pesimista posibilidad muchos partidarios de Felipe ni fueron a votar, se quedaron en casa o se fueron a la playa… cuando en realidad la llegada fue fotográfica…).

El Tano Yea insiste en que en Chile en estos días la derecha, que sabe mucha trampa, tanto por diabla como por vieja, anda haciendo gárgaras porque ique las encuestadoras darían ganador al "Rechazo" a la Nueva Constitución. Pero naka, los que marcharon heroicamente en la explosión social de 2019, sufriendo represión, 500 ojos mutilados, más de 50 liceístas violadas por los pacos y no se cuántos que siguen presos, y que ganaron la consulta electoral para ir a constituyente, por 2 tercios, esos/esas no se van a dar vuelta la chaqueta y votarán mayoritariamente "Apruebo" en el mismo 4 de septiembre en que la humanidad ganó en Chile con Savaldor Allende..!