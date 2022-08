México: la lucha no cederá hasta conocer el paradero de los 43 de Ayotzinapa, aseguran sus padres

Marcha por los desaparecidos de Ayotzinapa en México Credito: La Jornada

27 de agosto de 2022.- Aunque el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa reconoce que la desaparición de los 43 estudiantes es un crimen de Estado y contiene elementos relevantes, “no claudicaremos en la lucha hasta no tener prueba plena que indique el paradero de nuestros hijos”, aseveraron los padres y madres de los jóvenes.



“Será doloroso para nuestras familias saber de su destino sobre todo si es sin vida, pero si nos dan prueba objetiva, científica e indubitable, nos iremos a casa a llorarles y vivir nuestro duelo. A la fecha estas repruebas no las tenemos, por lo tanto nuestra exigencia y lucha siguen”, afirmaron.



Cabe recordar que entre las conclusiones preliminares del informe de la Comisión de la verdad, que preside el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, se plantea que hasta el momento no hay indicios de que los jóvenes sigan con vida.



En un mitin que fue breve debido a la intensa lluvia que cayó en el centro de la Ciudad, serios, los familiares de los normalistas desaparecidos reiteraron: “el paradero y el destino de nuestro hijos no está esclarecido, existe prueba técnica preliminar que debe ser estudiada y analizada bajo el más alto rigor científico”.



Por otra parte, destacaron que el reconocimiento de los hechos acontecidos el 26 septiembre de 2014 es un crimen de Estado “es significativo ya que evidencia que diversas entidades estatales participaron en la desaparición” de los 43. Por lo que pidieron que sean investigadas.



Sobre la detención del ex procurador general, Murillo Karam ,subrayaron que “representan un avance en el camino del acceso a la justicia. Hoy el juez que tramita el caso nos da la razón.



Murillo Karam condujo una investigación turbia, irregular, plagada de tortura, de manipulación y siembre de pruebas, construyendo así una mentira que impidió saber el paradero de nuestros hijos”.