Ucrania quiere el próximo año un tribunal internacional para juzgar a Putin

Un hombre llora durante una ceremonia por los soldados caídos en un cementerio de la ciudad de Lviv, al oeste de Ucrania el día en que se cumplían seis meses de la invasión rusa Credito: Afp

25-08-22.-Ucrania quiere la creación el próximo año de un tribunal internacional para juzgar al presidente ruso Vladimir Putin y a los responsables de la invasión de su país, reveló a la AFP un alto funcionario del gobierno ucraniano.



"Es la única opción para que rindan cuentas rápidamente los criminales que empezaron la guerra contra Ucrania. La mejor, la más rápida y la más eficaz", dijo en una entrevista a AFP Andrii Smirnov, jefe adjunto de la administración presidencial ucraniana.



Rusia lanzó el 24 de febrero la invasión de Ucrania, provocando decenas de miles de muertos, millones de refugiados y desplazados y un nivel de destrucción masiva.



Este tribunal internacional especial sería el encargado de juzgar el "crimen de agresión" cometido por Moscú contra Ucrania, dado que la Corte Penal Internacional (CPI) no es competente para este tipo de acusación, a diferencia de aquellas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que ya comenzó a investigar.



El "crimen de agresión" es similar a la noción de "crimen contra la paz" usado en los procesos de Nuremberg y de Tokio al terminar la Segunda Guerra Mundial.



Pero como ni Rusia ni Ucrania han ratificado el estatuto de Roma que estableció este crimen en 2010, la CPI no puede actuar.



Jurista de formación, Smirnov asegura que tuvo la idea de este tribunal especial desde el 25 de febrero, un día después del inicio de la invasión.



La idea es que ese tribunal juzgue a los dirigentes políticos, con el presidente Vladimir Putin en cabeza, y los comandantes militares rusos que lanzaron la guerra, indicó.



Ucrania es consciente de que los responsables en cuestión estarán ausentes del proceso, pero el tribunal tendrá que existir "para llamar criminal a un criminal y que no pueda desplazarse por el mundo civilizado", dijo Smirnov.

