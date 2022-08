Roger Waters: "En América Latina hay una revolución en marcha que puede frenar el hegemonismo de EEUU"

El cofundador de la banda Pink Floyd y leyenda del rock británico Roger Waters cree que en América Latina hay una «revolución en marcha» que puede frenar el peligroso hegemonismo estadounidense.



En una entrevista publicada este martes por TASS, el músico destacó que EE.UU. ha inundado todo el mundo con sus bases militares y esto «los llevó a tratar de avanzar hasta las fronteras de Rusia y luego tratar de rodear a China», lo cual es «extremadamente peligroso».



Considera -Waters- que la intención de Washington es solo una: "Quieren decirle a los demás qué deben hacer y cómo deben administrar su país y qué sistemas económicos deben tener. Y eso es una locura".



Sin embargo, destaca que afortunadamente en países como Colombia, Venezuela y en muchos otros de América del Sur «hay una gran revolución en marcha allí ahora, están diciendo: ‘No, no vamos a hacer vuestra voluntad. Vamos a luchar por los intereses de nuestro pueblo. Y trataremos, si podemos, de cooperar entre nosotros y con otras personas afines'», indicó el músico.



De igual manera, Waters resaltó que esta cooperación ayudará especialmente a Cuba, que se encuentra «en una situación terrible por culpa de este embargo, que todavía existe y que es criminal, pero que EE.UU. no puede abandonar».



Finalmente, agregó que los cubanos han hecho maravillas desde su revolución y lo están demostrando. "Su amor nos llega en forma de equipos de médicos que viajan por todo el mundo y ayudan a la gente. No hay muchos países que puedan hacerlo.