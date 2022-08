Argentina: Presidente Fernández afirma que Cristina no cometió ningún delito

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Credito: Archivo

25 de agosto de 2022.- El presidente argentino, Alberto Fernández, aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández no cometió ningún delito, luego de que la Fiscalía solicitará una condena de 12 años de prisión en su contra por presuntas irregularidades durante su mandato.



En una entrevista televisiva, el mandatario argentino afirmó que Cristina Fernández de Kirchner no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen.



Durante la entrevista, Alberto Fernández lamentó el estado del sistema judicial de su país y tildó el proceso contra la vicepresidenta de disparate jurídico.



Alberto Fernández señaló que la causa contra CFK carece de pruebas y parte de la premisa de que ella, como presidenta, no pudo no saber lo que pasaba, apuntó.



“En esta causa, Cristina Fernández no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. ¿Quién va a querer ser presidente en la Argentina si va a tener que hacerse responsable de todo lo que pasa debajo de su Gobierno?”, agregó.



Alberto Fernández recordó que denunció el caso contra la vicepresidenta desde el inicio porque es insostenible jurídicamente.



El presidente argentino acusó a los grandes medios de comunicación del país de promover una condena mediática y difundir la posibilidad de un indulto, cuando la misma vicemandataria está en contra de ese procedimiento.



A nosotros no nos une la búsqueda de impunidad, sino de justicia. Este hecho ya fue juzgado y sobreseído en Santa Cruz, comentó el jefe de Estado.



La vicepresidenta argentina está acusada de presunta asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, ante supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas durante su mandato y el de su marido, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), en la provincia de Santa Cruz.



A inicios de esta semana, el fiscal argentino, Diego Luciani, además del pedido de 12 años de prisión, solicitó que Cristina Fernández sea inhabilitada de manera perpetua para desempeñar cargos públicos.