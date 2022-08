(VIDEO) Zelenski: En 6 meses de guerra "ahora sabemos quién es nuestro hermano y amigo y quién no es ni siquiera un conocido"

24-09-22.-En los seis meses que dura la invasión de Ucrania por parte de Rusia «ha cambiado el mundo, la historia y nuestro país», aseguró este miércoles el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.En un video con motivo de la celebración del día de la independencia de Ucrania, de la que se conmemora el 31 aniversario y que fue difundido por medios locales, el mandatario también se refirió a la invasión que sufre el país, de la que hoy se cumplen seis meses.«Hace seis meses, Rusia nos declaró la guerra. El 24 de febrero toda Ucrania escuchó explosiones y disparos», precisó el mandatario ucraniano.«El 24 de febrero nos dijeron: No tienes ninguna posibilidad. Pero el 24 de agosto decimos: ¡Feliz Día de la Independencia, Ucrania!», agregó Zelenski.Para el político en estos «seis meses hemos cambiado la historia, el mundo y nos hemos cambiado a nosotros mismos. Ahora sabemos con certeza quién es realmente nuestro hermano y amigo, y quién no es ni siquiera un conocido».Al mismo tiempo, según dijo, «todo el mundo ha descubierto quiénes son los ucranianos… Nadie más dirá sobre Ucrania: está en algún lugar, cerca de Rusia».«Aún no teníamos HIMARS (sistemas de cohetes de alta capacidad), pero había personas que estaban listas para detener tanques con sus propias manos. No estaban listas para cerrar el cielo (con un escudo aéreo), pero teníamos personas que estaban listas para cerrar (defender) su tierra natal por sí mismos», añadió.Además, en su opinión Ucrania ha logrado revitalizar «todo el continente. Europa sale a las plazas. Europa introduce duras sanciones. Europa reconoce por unanimidad que Ucrania es un futuro miembro de la Unión Europea”.Mas tarde, en una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Zelinski aseguró que "el futuro del mundo se está decidiendo en Ucrania" y avisó que si Rusia gana el conflicto, llevará la guerra a otros países."Nuestra independencia es su seguridad, la seguridad del mundo entero", subrayó Zelenski en una intervención por videoconferencia durante una reunión que coincide con los seis meses del inicio de la invasión rusa.