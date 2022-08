EEUU: Son más de 300 los documentos clasificados que se robó Donald Trump de la Casa Blanca al dejar el cargo

El expresidente estadounidense Donald Trump tenía más de 300 documentos clasificados en su resort privado de Mar-a-Lago en Florida, según un informe publicado por el New York Times el lunes por la noche.

El FBI ejecutó una orden de allanamiento en la residencia del magnate / ex-presidente hace dos semanas, donde los agentes recobraron cajas de documentos gubernamentales que se suponía que debía entregar a los Archivos Nacionales al dejar el cargo. Según reportes de otros medios, algunos de los documentos eran clasificados, pero el reportaje del Times es el primero en indicar la cantidad.

"En total, el gobierno ha recuperado más de 300 documentos con marcas clasificadas del señor Trump desde que dejó el cargo", dijo el Times, citando a varias personas que han sido informadas al respecto.

El periódico indicó que una búsqueda inicial de Mar-a-Lago en enero, realizada con la cooperación del equipo de Trump y sin una orden judicial, arrojó 150 documentos marcados como clasificados. El nuevo allanamiento, realizado bajo sospecha de que Trump ocultaba otras cajas, arrojó documentos clasificados que más que duplicaron el total inicial.

The Times dijo que la naturaleza del material no está clara por ahora.

Son 15 las cajas recuperadas por el FBI de la residencia de Trump.

"Trump revisó las cajas él mismo a fines de 2021, según varias personas informadas sobre sus esfuerzos, antes de entregarlas", dice el informe.

"La naturaleza altamente sensible de parte del material en las cajas llevó a los funcionarios de archivos a remitir el asunto al Departamento de Justicia, que en unos meses convocó una investigación del gran jurado".

Horas antes de que el Times publicara su reportaje, Trump presentó una demanda en un tribunal federal exigiendo que el gobierno dejara de revisar los documentos que obtuvo en el allanamiento.

Según el exconsejero general del FBI, Andrew Weissman, el Departamento de Justicia está analizando un "caso penal sustancial" contra Trump.

Weissman, quien sirvió durante el régimen de Trump, también dijo que "sabemos por el archivo, no solo por The New York Times, que en esas 15 cajas había una cantidad sustancial de documentos clasificados al más alto nivel", continuó Weissman. "Eso es TSSCI (Información Compartimentada Sensible de Alto Secreto), que es, ya sabes, información compartimentada de programas de acceso especial. Constituían solo dentro de las 15 cajas, 700 páginas de documentos clasificados".

"Así que eso es increíblemente condenatorio", continuó. "Si eres fiscal, realmente buscas pruebas de lo que hizo personalmente el expresidente. Si el Departamento de Justicia sabe o va a entrevistar pronto a esas personas que sirvieron de fuentes de The New York Times, van a tener un caso penal sustancial".

"En el escaparate de la ropa"

Donald Trump Junior sugirió ayer lunes que los Estados Unidos estaría más seguro si su padre Donald, hubiera escondido "los códigos nucleares" en su resort de Mar-a-Lago, en referencia a los códigos secretos que los presidentes de EEUU utilizan al momento de autorizar un ataque con armas nucleares.

"¡¡Donald Trump tiene los códigos nucleares!! ¡¡En el escaparate de la ropa en Mar-a-Lago!!" gritó el hijo de Trump.

"Por cierto, para que conste, digo que si Donald Trump todavía tuviera los códigos nucleares, probablemente sería bueno", bromeó. “Nuestros enemigos, en realidad podrían decir, 'está bien, tal vez, no nos metamos con ellos'. Y yo creo que cuando ellos miran a Joe Biden piensan: 'Deberíamos atacar ahora'".