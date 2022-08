Ucrania desmiente a Moscú y acusa a los servicios secretos rusos del atentado a hija de ultranacionalista cercano a Putin

23-08-22.-El asesinato de Daria Dúguina fue una "ejecución perpetrada por los servicios secretos rusos y Ucrania no tuvo nada que ver", asegura Oleksii Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucraniano.En declaraciones en el Canal 24 ucraniano que reproducen las agencias locales, Danilov negó y devolvió insistentemente las acusaciones de los servicios secretos rusos, que han implicado a Ucrania en la muerte de la periodista Daria Dúgina, hija del ideólogo ultranacionalista del Kremlin Aleksandr Dugin."No nos podría importar menos esta persona, realmente no nos importaba. El FSB [Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa] lo hizo, y ahora van a decir que fue alguien de nuestro lado quien lo perpetró", afirmó Danilov.El responsable de Seguridad y Defensa del país añadió que los ucranianos "no trabajamos así. Nuestros hombres y mujeres tienen tareas más importantes. No estamos involucrados en absoluto en la explosión que mató a esta mujer, es obra de los servicios secretos rusos", reiteró.Dijo además que Daria Dúguina y su padre habían criticado lo que Rusia llama "operación especial" militar en Ucrania, porque les parecía que se estaba prolongando mucho. En su opinión, son los servicios secretos rusos los que están comenzando a deshacerse de las personas que critican los "éxitos" militares de Rusia en la guerra."Propaganda" rusa creando "mundos ficticios"Las acusaciones de Moscú que relacionan a Ucrania con el atentado que mató el pasado domingo a la hija del ideólogo ruso Alexander Dugin no son "más que fruto de la propaganda" que difunde el Kremlin, que "está creando nuevamente mundos ficticios". Así lo aseguró, por su parte, en su cuenta de Twitter, Mykhailo Podoliak, asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y miembro del equipo designado por Kiev para negociar con Rusia un posible alto el fuego.Rusia acusó este lunes a Ucrania del asesinato de Dúguina, en un ataque terrorista que atribuyó a una ciudadana ucraniana y supuesta agente de los servicios secretos identificada como Natalia Vovk, de 43 años."Fue un crimen bárbaro para el que no puede haber perdón (...) No puede haber piedad para los organizadores, los patrocinadores y los ejecutores", advirtió, por su parte, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, en una conferencia de prensa, este martes.Pero, para Podoliak, "la propaganda rusa está creando nuevamente mundos ficticios", al acusar a "una mujer ucraniana y a su hija de 12 años de hacer estallar un automóvil". De ahí que, "sorprendentemente", ironizó el asesor ucraniano en Twitter, los rusos “no encontraron" los visados de Estonia que usaron los acusados para huir de Rusia tras el atentado.Miles de moscovitas se acercaron este martes al velatorio de Dúguina. "Gracias a todos por haber venido. No sabía que tenía tantos amigos", dijo su padre, Alexandr Dúguin, uno de los ideólogos del imperialismo ruso, durante la ceremonia de despedida en Moscú.*Con información de DW, efe, Twitter